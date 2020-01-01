汉达诺维奇渴望在国米夺冠：你不能依靠回忆生活

自2012年加盟国际米兰以来，萨米尔·汉达诺维奇还没有赢得过一座奖杯，而这位门将渴望得到一些奖杯。

萨米尔·汉达诺维奇渴望在国际米兰赢得冠军奖杯，因为“你不能依靠回忆生活”。

国际米兰队长汉达诺维奇在2012年从乌迪内斯加盟而来，但在他效力梅阿查的8年时间，他还没有获得过一座奖杯。

蓝黑军团看起来是本赛季意甲冠军的有力争夺者之一，但是在新型冠状病毒爆发导致联赛停摆之前，他们却接连输给了拉齐奥和尤文图斯，目前他们与联赛头名的分差拉大到了9分。

其他球队

在社交媒体上的视频直播中，当被问及对国际米兰在2018-19赛季最后一天2-1战胜恩波利的记忆时，汉达诺维奇说:“这是一个伟大的夜晚。一切进展都很顺利，这才是最重要的。那是一个艰难的时刻，这一切都发生在一个晚上，一切都取决于那场比赛。”

“这是一个激动人心的伟大夜晚。我们喜欢它。当然，回顾那场比赛感觉很好。想到这一点也很好，但你不能活在回忆中。”

他补充道:“加盟国米是每个球员的梦想。每个有抱负的球员都会力争上游，你要知道，国际米兰是欧洲乃至全世界最顶级的俱乐部。这是一个惊人的喜悦，我非常自豪。这也是一个很大的个人挑战，这一切就像一场梦。”

“我现在的梦想是和国米一起捧起冠军奖杯。”

意甲联赛原计划外4月3日恢复，但现在他们决定继续延长停摆时间，意大利体育部长斯帕多弗拉表示，一个月后恢复比赛“太过乐观”。

“每个人都知道正在发生什么。我们遵守规定，呆在家里，做政府让我们做的事。显然，我们还是会有一些担忧，但这是正常的。”汉达诺维奇表示。

“你很难去集中注意力，但我们不得不在家里进行训练。我们也会在电视上看一些老的视频或比赛，并与其他人保持联系。就像其他很多球队一样，教练们已经把视频发给了我们，这样我们就可以继续训练了。”

“除此之外，我还会和家人一起打牌、下棋。晚上我还和孩子们一起看书、看电视。”