求35万周薪 埃雷拉天价薪资要求导致离开曼联

西班牙中场被允许离开老特拉福德以自由人身份加盟巴黎圣日耳曼，他要求得到一份打破常规的新合同。

埃雷拉被允许离开曼联加盟巴黎圣日耳曼，此前这位中场球员要求得到一份周薪35万英镑的新合同。

这名中场球员在周四与法甲冠军签订了一份为期五年的合同，他与曼联的合同在6月底到期，因此他可以自由地与其他俱乐部签约。

老特拉福德球队受到了一些批评，因为他们让这位颇受欢迎的西班牙人的合同到期，而与此同时他们更愿意签下菲尔·琼斯、阿什利·杨和安东尼·马夏尔等人的新合同。

但够力足球了解到，埃雷拉要求的年薪约为离谱的1800万英镑(合2000万美元)，以延长他在梦剧场的五年任期。

亚历克西斯·桑切斯于2018年1月从阿森纳转会过来后，成为了一段时间以来争议的焦点。这位智利人在英国创下了39万英镑的周薪纪录，此外还有出场费和其他绩效奖金。

埃雷拉的涨薪需求也证实了人们的担忧，即这样一份勒索式的协议可能会导致其他球员的薪资预期被夸大。

尽管在曼联的5年里只有一次在各项赛事中首发超过27次，但是29岁的埃雷拉要求的薪水已经超过了除桑切斯以外的所有人。

但俱乐部不愿意进一步提高工资，因为他们一直在积极为表现不佳的桑切斯寻找买家，以便在未来的谈判前重新调整薪资的平衡。

曼联在上赛季最后一天主场0-2负于卡迪夫城之前不久宣布，埃雷拉将在今夏离开俱乐部，原因是双方未能就一份合同达成一致。

尽管没有入选对阵蓝鸟的比赛日阵容，但这位中场球员在比赛结束后，在球员们在球场上绕场一周表示感谢时还是受到了老特拉福德球迷的热烈掌声。

但现在他将在法国首都巴黎继续他的职业生涯，此前他同意了一些条款，这些条款将把他限制在巴黎圣日耳曼直到34岁。

这位前皇家萨拉戈萨球星在2014年夏天以大约2900万英镑的价格从毕尔巴鄂竞技俱乐部转会到曼联后，代表曼联出场189次，在此期间也代表西班牙国家队出场两次。