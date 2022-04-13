永远不要排除皇马！欧冠传奇本泽马和莫德里奇再次挺身而出 扛着银河战舰晋级四强

伯纳乌球场差点就背叛了皇马，当时他们的欧冠征程差点以一个尴尬的方式终结。

但是，在对阵切尔西的比赛还剩10多分钟时，他们的三个关键人物打开了局面，将皇马从一场耻辱性的失败中拯救出来，同时也拯救了安切洛蒂。

皇马从失败中夺回了胜利——即使当晚的最终比分是2-3——为自己赢得了5-4的总比分，挺进欧洲冠军联赛的半决赛。

但这是一场依靠球员个人水平和集体努力获得的胜利，而不归功于安切洛蒂的精妙战术设计。

随着切尔西的反扑和3-0领先，库尔图瓦精彩地扑出哈弗茨的头球，两分钟后，莫德里奇送出绝妙助攻，帮助罗德里戈打进一球。

这位克罗地亚老将用他的外脚背踢出了一个本能的精彩传球，这个传球完美地落在了罗德里戈的脚下，让他成功攻破爱德华-门迪把守的大门。

罗德里戈的进球迫使比赛进入加时赛，而在加时赛开始后6分钟，本泽马头球破门，使皇马总比分再次领先。

直到那一刻之前，皇马全队的表现都是脆弱的。安切洛蒂的球队看起来不确定他们的比赛计划，紧张地坐在他们首回合的两球领先优势上。

安切洛蒂希望皇马在次回合进行防守，并利用本泽马和维尼修斯进行反击，但切尔西把他们困住了，并通过不断逼抢慢慢地扭转了局面。

客队的进球随后到来，而伯纳乌主场的球迷则越来越气愤。

第15分钟，芒特破门，这个进球使皇马变得更加不稳定，他们的领先优势减少到只有一球。

吕迪格——如果他的切尔西合同问题没有得到解决，他可能在下个赛季就穿上皇马球衣——贡献了出色发挥，通过角球攻入第二球，恰好利用了米利唐缺阵导致的皇马防空缺陷。

而当维尔纳打进第三球时，皇马看起来就像是几周前主场惨败巴萨的那支银河战舰，即将分崩离析，或像此前被他们逆转淘汰的巴黎。

安切洛蒂的比赛计划被图赫尔彻底瓦解，切尔西主帅吸取了首回合被本泽马痛击的经验，并精心设计了一套能够压制住皇马的战术和阵容。

在切断皇马球员给本泽马传球路线方面，切尔西这一次更加有警觉性，本场比赛大部分时间里，本泽马都没有办法得到队友的传球。

皇马利用三次球员展现个人水平的时刻来扳回局面，先是库尔图瓦的扑救，然后是莫德里奇的助攻，接着是本泽马的进球。而替补登场的卡马文加也表现出色，在加时赛阶段帮助球队赢得中场的绞肉战争。

本赛季，卡马文加和巴尔韦德的作用都被安切洛蒂低估了，尽管克罗斯的状态很差，卡塞米罗的挣扎也比较明显，但安帅还是继续信任他们。

一个不那么保守的教练可能会更早地让这两名球员上场，而这两人在最终获得机会时并没有让安切洛蒂失望。

这对主席弗洛伦蒂诺来说都是值得思考的问题，在去年夏天找不到其他主帅之前，他并没有计划邀请安切洛蒂回归。一些报道表明，这位安切洛蒂是弗洛伦蒂诺找的第四位主帅。

准备离开巴黎的波切蒂诺不太可能接手曼联，他可能最终获得在伯纳乌执教的机会，尽管在此之前，安切洛蒂还得带队踢完欧冠。

如果瓜迪奥拉的曼城成功晋级半决赛，那么届时皇马可能会面临更大的挑战。

不过，皇马有本泽马、库尔图瓦和莫德里奇这样的决定性球员——36岁的莫德里奇此役踢满120分钟，他的表现随着比赛的进行而不断提高，在比赛结束后，伯纳乌的球迷都在唱歌赞颂他——你永远，永远不能排除皇马夺冠的可能性。