永贝里：阿森纳缺乏自信 任何教练都会担心

这位枪手的临时教练相信他的球队在1-2输给布莱顿的比赛中没有在上半场进入状态。

阿森纳的临时主帅永贝里承认现在的枪手阵容缺乏信心。

阿森纳在周四晚上以1-2输给了布莱顿，这意味着他们已经9场比赛没有赢过了，目前正处于自1977年以来最糟糕的状态。酋长球场的结果也让阿森纳排名第十，只比降级区高5分。

赛后，永贝里对枪手在联赛中的表现表示失望，并透露更衣室里存在信任危机。

“这很艰难，”瑞典人告诉亚马逊Prime：“我们在上半场没有表现出来，没有努力工作，没有想要比赛。你不能这样开始。

“下半场我们说了句话，情况有所好转，但我们在反击上受到怀疑，我们没有信心。我们在主场给了他们45分钟。我需要努力让孩子们恢复信心。这是任何教练都会担心的问题，缺乏自信。”

虽然海鸥最终在酋长球场拿下了全部三分，但阿森纳在中场休息后的表现要好得多，永贝里承认他必须在中场休息时激励球员。

“半场结束时我们说‘这不是阿森纳，我们必须试一试’。这就是我想从他们身上看到的，”他说：“当然，这令人失望，但我们必须继续前进。球员们信心不足，我想你能看出来。在下半场有一些反应，但是你必须像那样开始比赛。我们现在处境很困难，我们输了很多比赛，信心也下降了。我们一开始就毫无斗志。我的工作就是让他们更有侵略性，更有活力。”

接下来阿森纳将在周一晚上前往伦敦碗迎战西汉姆。