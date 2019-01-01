永贝里：阿森纳球员曾一度低落 获胜后松一口气

枪手在下半场的出色表现让他们的临时主帅坚定了球队的信念。

弗雷迪·永贝里认为信念是扭转局势的关键，帮助阿森纳在以3-1击败西汉姆后结束了7场英超联赛的不胜纪录。

永贝里率队与诺维奇踢成平局，并在主场被布莱顿击败，这是他在临时替换埃梅里之后的前两场比赛，当安吉洛·奥邦纳在第38分钟为西汉姆取得领先时，他似乎会更加失望。

阿森纳在周一的热身中失去了贝莱林，基兰·蒂尔尼在上半场肩膀受伤，但是枪手从那些挫折和毫无生气的上半场表现中恢复过来，回到了战胜伦敦同城对手的路上。

加布里埃尔·马蒂内利在英超联赛的首粒入球扳平了比分，尼古拉斯·佩佩一记精彩入球反超了比分，奥巴梅杨为球队打进第三球，阿森纳在9分钟内连进三球。

这场胜利使得阿森纳在积分榜上排名第九，比前四名少了7分。之后，永贝里告诉天空体育：“这对球员来说意义重大。他们一直生活在巨大的压力下，你可以从他们的表现中看到这一点。”

“我能感觉到西汉姆很累，我们的传球越来越清晰。小伙子们做得太棒了。下半场，小伙子们加强了进攻。他们工作很努力，这是我们谈论的话题。这取决于球员。我只是在那里引导他们。”

“你可以看到球员们的状态有点低落，你可以看到更衣室里的人都松了一口气，他们是多么高兴。我们今晚过得很愉快，明天继续工作。我们必须坚持我们的信念——这就是区别所在。”

厄齐尔和奥巴梅杨在赛后表达了与永贝里相同的观点。

“特别是在下半场，我们展示了如果我们相信自己，我们可以在球场上做些什么，”厄齐尔对天空体育说：“我们值得获胜，我们现在很高兴，尤其为我们的球迷感到高兴。”

奥巴梅杨补充道：“中场休息时，弗雷迪告诉我们要加快节奏。这是艰难的，但我们有实力，如果我们相信自己，我们可以前进，赢得比赛。我们将在本赛季余下的比赛中以下半场为例。”