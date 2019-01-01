永贝里：阿森纳必能进前四 疯狂联赛人人丢分

瑞典人的第一场比赛是与保级球队诺维奇的一场平局，但是他仍然相信俱乐部能够进入前四。

永贝里相信阿森纳有能力确保英超联赛的前四名，尽管在他掌舵的第一场比赛中，阿森纳仅仅与排名靠后的诺维奇打了一场平局。

永贝里在周五埃梅里被解职后被升任为枪手的临时教练。

在这位前瑞典国脚周日的处子秀中，阿森纳在客场2-2战平诺维奇，奥巴梅扬在比赛中梅开二度。

排名第八的阿森纳与排名第四的切尔西相差7分，但当被问及他们是否能获得欧冠席位时，永贝里回答说：“100%。”

“人们到处丢分，我们也丢分，所以现在的联赛有点疯狂。”他说：“当然，我认为阿森纳可以重返前四。我不知道你是否看到了，但当我们0-1落后时，球员们并没有摇头，他们实际上是在说‘加油，伙计们，我们能解决这个问题’。这表明他们相信自己是优秀的球员。

“我非常为球员们感到骄傲，他们两次追平，特别是他们在半场结束前进了一球。落后之后，士气下降，但他们出来战斗，完成了进球。我们需要改变消极的趋势，加上这是一场艰难的比赛，球员们表现得非常好。”

永贝里透露他正在敲定他的临时幕后团队的组成，并表示要对阿森纳的球员采取直接的方法。

“通常情况下，季前赛是5-6周，你可以按照自己的意愿踢球，但我没有这个权利。”他解释道：“我只是试着做一些小的改造，试着用慢节奏来改变事情，这样人们就能理解和练习。现在球员们需要恢复，我们可能会有一节半的练习课，但这就是足球。我只是尽量让事情变得简单，希望我们能做得更好。”

曾在1998年至2007年为阿森纳效力的永贝里承认，在埃梅里被解职后，他并没有考虑太多的未来。

“我每天都在期待着，我很荣幸他们能相信我能做到这一点。”他补充道：“我希望俱乐部知道我能做什么，不能做什么。我正尽我所能帮助球员，这就是我的看法。当然，我很自豪也很荣幸能够站在边线上带领这个优秀的俱乐部。”