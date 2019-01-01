永贝里：酋长球场气氛不佳 会为球员做好准备

枪手自从10月初以来就没有在出场赢过一场英超联赛，而本周末，他们正准备迎接曼城的挑战。

永贝里承认，在周日对阵曼城的英超联赛中，阿森纳必须做好准备面对来自自家球迷的强烈反对。

枪手在主场1 - 2不敌布莱顿的比赛后在球迷的嘘声中走下了场，他们的最后一场主场胜利还是在10月初对阵伯恩茅斯的比赛。

贝莱林坚称，球队在对阵海鸥的比赛必须上演“百分之百”的表现，但如果在对阵卫冕冠军曼城的比赛中再次出现糟糕的结果只会加剧北伦敦的不满情绪。此前，北伦敦在五场主场比赛中无一取胜。

“球迷有权利这样做。”临时主教练永贝里说。

“当然我希望他们能和我们在一起，我知道这对球员们有多重要，我能看到有时他们会有点沮丧。”

“但我要和他们谈谈这件事。他们已经知道这件事了，但我会尽力让他们做好准备，以防万一。

“但我认为当我们在主场迎战曼城时，球迷们知道这将是一场非常艰难的比赛，无论如何都会支持我们。”

“我想确保我尊重球迷的决定和声音。在我看来，他们是俱乐部，我们尽力为他们做到最好。我们试着尊重他们，让他们知道我们正在这样做。”

“我希望他们在过去两周看到了这一点。”

11月29日，埃梅里失去了枪手主教练的工作，俱乐部高层仍在考虑可能的继任者，而永贝里将负责他的第五场比赛。

到目前为止，瑞典人只赢了四场比赛中的一场，但他警告说目前没有快速解决问题的方法。

“我也是一个球迷，我希望阿森纳能赢回奖杯，但正如我所说，这不会在一夜之间发生。”他说。

“当然，现在有些问题需要解决，我们可以做得更好。我有一份清单，上面列有10到15件我们急需解决的事情，但你不可能同时做所有这些事情。”