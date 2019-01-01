永贝里在枪手的当务之急：佩佩、后防和客场战绩

这名瑞典人的临时统治从客场战平诺维奇开始，这证明了困扰枪手整个赛季的问题并没有捷径可走。

弗雷迪·永贝里在周末第一次作为阿森纳临时主帅亮相，但在2-2战平诺维奇城后只得到了一分。

目前的僵局意味着枪手已经有8场比赛没有赢过，现在他们离冠军联赛的位置还有7分的差距。

如果阿森纳想要拿到他们渴望的前四，一些重大的改进势在必行。

目前还不清楚永贝里将执教多长时间，但是阿森纳坚持他们不会急于任命一个永久的继任者，这意味着瑞典人可能会在这个职位上呆上一段时间。

下面我们来看看他在短期内必须解决的问题——让阿森纳再次火力全开。

一、改进后防线

这必须是第一要务。如果阿森纳想要止住目前的颓势，他们必须在后防线上有所提高。

在埃梅里的带领下，枪手在本赛季的前13场英超联赛中丢了19个球，而在诺维奇之后他们又丢了两个球。

对于一支志在前四的球队来说，这还不够好，而且他们在过去的两个赛季中都取得了51个联赛进球。

埃梅里尝试了很多方法，从四后卫到三后卫，也换了几个不同的后卫搭档，但没有一个组合被证明是成功的。

周日，永贝里把穆斯塔菲带回了卡罗路，这是他本赛季第一次和路易斯一起首发。

然而，这并不能阻止阿森纳的两次失球，如果不是莱诺，诺维奇会进更多的球。

“我们在过渡过程中有一个问题，这是我将努力解决的。”永贝里在赛后说。

如果他能做到这一点，那么毫无疑问，鉴于阿森纳拥有的进攻能力，胜利很快就会到来。

二、找到中场正确的平衡

正如后防是阿森纳的主要问题，中场缺乏平衡也是阿森纳后防问题的主要原因。

当你在沃特福德被射正31次，或者在主场被射正21次时，你会发现中场有很多问题。

你一次又一次地看到球队轻松地突破阿森纳，直接来到后防线面前，创造射门机会。本赛季迄今为止，莱诺在英超联赛已经做出了59次扑救——没有守门员比他做得更多。

在上个赛季的一段时间里，看起来阿森纳终于从桑普多利亚引进了他们一直在寻找的防守型中场——卢卡斯·托雷拉。

这名乌拉圭人坐在后防线的前面，非常出色，但是他的状态在下半赛季急剧下降，埃梅里开始把他移出了拖后中场的位置。

托雷拉发现自己被安排在一个更靠前的位置，埃梅里认为他在控球方面不够好，不适合作为拖后的中场角色，因为他的传球不符合发起进攻的标准。

他的状态因此受到了影响，从那以后，阿森纳的后防也就当然失去了后防线的盾牌。

中场缺乏流动性，无论是扎卡还是贡多齐都没有足够的防守意识。

永贝里谈到了阿森纳在过渡中遇到的问题，而这确实是中场的问题。当他们在后场丢球时，后防线就完全暴露了。

瑞典人必须找到一种使球队更紧凑的方法，让饱受诟病的后防得到比近年来更多的保护。

三、佩佩的处境

在卡罗路的比赛中，阿森纳在寻找打进致胜球的过程在锋线换上了两名青年球员。

加布里埃尔·马蒂内利第一个出场，布卡奥·萨卡紧随其后。与此同时，阿森纳以7200万英镑(9400万美元)的俱乐部纪录签下的佩佩仍然坐在替补席上。

这清楚地表明了佩佩现在的处境。这位边锋的最后一次联赛首发是在10月2-2战平水晶宫的比赛中。

从那以后，他在对阵莱斯特的比赛中出场13分钟，对阵南安普顿的比赛中出场45分钟。在对阵狼队和诺维奇的比赛中都没有上场。

“佩佩是个很好的球员，”永贝里在被问到为什么在对阵诺维奇的比赛中没有安排其出场时表示。“但我看了看我们在训练中做了什么，我每天看到的，于是就做出了这样判断的。”

这名边锋的状态对阿森纳来说是个大问题。他是花了巨大的代价引进来的，目的是减轻奥巴梅杨和拉卡泽特的负担，但到目前为止，这还没有发生。

本赛季到目前为止，他已经在各项赛事中攻入3球，贡献4次助攻。他在英超联赛中唯一的进球来自点球。对于7200万英镑，阿森纳的期望要高得多。

佩佩的能力肯定比他目前所表现出来的要好。他一直在努力适应英国足球，现在他的信心明显受到了重创。

但是让他每周坐在板凳上对任何人都没有帮助，所以永贝里需要找到一种提升科特迪瓦人的方法，并从他身上得到更多。

上个赛季我们在法甲看到了佩佩是多么有活力和多产，当他充满自信和状态良好的时候。阿森纳迫切需要他开始复制他在里尔时的表现。

四、改进客场表现

新赛季第一天对纽卡斯尔的胜利是阿森纳在2019- 2020赛季唯一的客场胜利。

上个赛季在埃梅里和前几个赛季在温格的带领下，北伦敦人的客场表现非常糟糕，这种情况一直延续到现在。

如果永贝里想要改善阿森纳目前的困境，并让枪手取得联赛前四的成绩，那么他必须在酋长球场以外取得好成绩。

如果你想获得冠军联赛的资格，你不能仅仅依靠主场状态，你还必须在客场拿分。

永贝里很清楚这一点，他也知道如果他能加强防守，那么阿森纳将更有机会在客场取得一些成功。

五、整合俱乐部

阿森纳的分裂已经有一段时间了。

从温格执教的最后几年到埃梅里短暂的执教生涯，分歧从来没有远离过表面。

鉴于永贝里的过去，他将永远是一个受球迷欢迎的人物，所以他现在的主要目标是让所有人再次聚集在更衣室里。

埃梅里统治的最后几个月对俱乐部的气氛造成了影响。他失去了几名球员，训练场的气氛变得很不舒服。

永贝里显然已经意识到了这一点，因为他是教练体系的一部分，他在上任后立即承认他需要提升情绪。

“我在这里尽我所能帮助球队，并努力营造一个良好的俱乐部氛围，”他说。“这就是我现在关注的。”

“对我来说，快乐的球员踢得最好。这是我作为球员学到的一部分，有时我们需要努力，但同时我们也需要享受我们所做的。”

六、让拉卡泽特在客场开火

拉卡泽特是球队非常重要的一员，上个赛季他获得了年度最佳球员的事实说明了他的重要性。

但在客场，他并没有为球队的进球做出足够的贡献。本赛季，阿森纳在联赛客场作战时攻入7球，其中奥巴梅扬一人就攻入6球。

拉卡泽特这样的球员应该承担更多这样的责任，但自从他来到英格兰后，就在客场进球方面一直很挣扎。

当阿森纳主场作战时，拉卡泽特总是能找到进球的机会，但在北伦敦以外的地方就不是这样了。

事实上，他在英超的31个进球中只有7个是在客场。自从去年10月在富勒姆打进两球后，这位法国国脚在客场的唯一进球就是2月在哈德斯菲尔德的胜利。

这对一个有能力的前锋来说还不够好。永贝里需要找到一种方法，在客场让拉卡泽特最好的得以呈现。如果他不能，可能是时候开始在锋线上探索其他的选择了。