永贝里：佩佩展现了实力 今夜他可带笑入睡

阿森纳俱乐部队史最贵的球员在周一被证明是决定比赛胜负的关键，这让代理教练为他高兴。

弗雷迪·永贝里一直都知道尼古拉斯·佩佩需要一段时间才能在英超站稳脚跟，所以他很高兴看到阿森纳前锋转变了风格。

今年8月，这位24岁的科特迪瓦国脚以7200万英镑的天价从里尔转会到阿森纳俱乐部。

佩佩一个精彩的进球和一次助攻帮助临时主帅永贝里带领阿森纳在伦敦体育场以3-1击败西汉姆。

佩佩的全面表现给永贝里留下了深刻的印象，这名前枪手中场球员承认佩佩的身价意味着人们期待他能一直表现出色。

“人们总是问我关于尼科的事，我试着解释。”永贝里说：“他从法国联赛到英超联赛，在我看来，这是世界上最好的联赛，速度更快，难度更大。”

“他需要适应，人们给他施加了压力，这并不容易，但我在想他（周一）做了什么，他在进攻和防守上都很努力，展示了他的能力。我为他感到高兴，因为同时他也是俱乐部的大买卖，这也带来了压力。”

永贝里预测佩佩在进球后会“脸上带着微笑入睡”。

这意味着自从2011年10月在斯坦福桥5-3击败切尔西后，枪手第一次在半场落后的情况下赢得了一场客场比赛。

这场胜利使阿森纳排在第九位，比排在第五位的曼联少了两分，而西汉姆则排在第十六位。

他们的下一个任务是在周四前往比利时参加欧罗巴联赛对阵标准列日的比赛。阿森纳只需要一分就可以确保晋级。