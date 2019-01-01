永结同心 凯恩与青梅竹马低调完婚

英格兰国家队队长哈里·凯恩与青梅竹马凯蒂·古德兰德秘密举行婚礼。

两人从小一起上学，2017年，凯恩在巴哈马度假时向她求婚。这对夫妇已经有了两个女儿：艾薇和薇薇安。

25岁的托特纳姆热刺前锋凯恩发布了一系列可爱的照片，这些照片都是他们在这个特殊的日子里拍摄的。

在一张照片中，凯恩抱着25岁的妻子走过桥墩，亲吻她的前额。

“终于和我最好的朋友结婚了!我爱你凯蒂·古德兰德！”凯恩在社交媒体上写道。

这位英格兰队长身穿白色外套和黑色裤子出席了婚礼，而他的伴侣身着一身美丽的白色礼服。

他们决定在足球比赛之外举行一场夏季婚礼。本月早些时候，凯恩参加了欧国联的比赛，不过婚礼的日期和地点保密。

在凯恩在社交媒体上发帖后，托特纳姆热刺队也向他表达了祝贺，同时他的一些队友也发了消息。

英格兰中场法比安·德尔夫在推特上写道:“祝贺你过关了。”

前托特纳姆热刺队队长罗比·基恩和前世界高尔夫球冠军罗里·麦克罗伊也向这对新婚夫妇表示了祝贺。

凯恩之前曾赞扬凯蒂，尽管他取得了成功，但还是让他脚踏实地。他说:“她让我回到现实。如果我上演帽子戏法，凯蒂会说，‘做得好，你回家的时候可以给我沏杯茶。’她不怕拿自己或我开玩笑。她经历了所有的风风雨雨。我成功的时候，她一直在我身边；当我挣扎或受伤时，她一直陪伴着我。当我为某事感到难过，或者我需要倾诉的时候，我可以找她倾诉任何事情。”