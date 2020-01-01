永不言弃 塞蒂恩：巴萨会为联赛冠军战至最后一刻

白衣军团在正确的时间展现了良好的状态，但是巴萨主帅并没有放弃在西甲冠军的竞争中击败对手的希望。

巴塞罗那主教练基克·塞蒂恩希望皇马能够在冠军争夺的最后阶段状态出现起伏。

巴萨目前在西甲积分榜上位列第二，以4分的劣势落后于死敌皇马，而目前联赛仅剩4轮。

在西甲重启之后，齐达内的球队已经取得了七连胜，成功反超巴萨并接近拿到本赛季的联赛冠军。

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不过塞蒂恩拒绝挥舞白旗就此投降，他在周二的新闻发布会上表示:“我们当然可以赢得西甲冠军，目前的分数显示，我们必须保持希望直到最后一天。”

“我们必须看看我们能做什么。取得进步，胜利并留下美好的感觉。即使在现在这种困难的情况下，我们所做的一切都是值得的，对于欧冠都是有用的。”

如果巴塞罗那能将冠军之战坚持到最后一天，在诺坎普目前面临的严峻形式下，这本身就将是一个小小的胜利，但是在周三的主场德比中战胜同城死敌西班牙人是绝对必要的。

欧冠联赛将在8月恢复，随后巴萨将迎来一个新的西甲赛季，塞蒂恩希望看到这支在西甲摆脱新型冠状病毒疫情重启之后表现不佳的球队能够取得进步。

俱乐部主席巴托梅乌表示他计划让塞蒂恩继续执教至少一年，不过有关这位主帅未来的猜测仍未停止。

“俱乐部对我们的工作很满意，我很关注这一点。我不重视我们是赢了一场比赛还是输了一场比赛，我在工作方面更注重远见。”

“我们非常高兴，我已经说过很多次了。结果是一回事，感觉是另一回事。”

塞蒂恩认为自己球队的表现比他们取得的结果所显示更好，他强调了在巴萨丢分的比赛中表现“非常好的时刻”。

在周日4:1战胜比利亚雷亚尔的比赛中，格里兹曼美妙的进球让西班牙战术家欢欣鼓舞，在这场比赛中，法国人被赋予了比以往更多的中路进攻角色，并在这一位置上变得更加出色。

“他有足够的能力展示他的水平，前几天的比赛中有一个鼓舞人心的时刻，禁区内外球员的合作更加紧密。”

“塞尔吉·罗贝托帮了大忙，他在比赛中表现得很棒。”