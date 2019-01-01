水货实锤？皇马考虑出售奥德里奥索拉

西班牙本土边卫奥德里奥索拉自加盟皇马以来一直无法取代卡瓦哈尔的主力位置，主帅齐达内可能会考虑将其出售。

据报道，皇家马德里正在考虑明年夏天出售西班牙本土球员阿尔瓦罗-奥德里奥佐拉，因为他们正在寻找右后卫的替代者。

据《世界体育报》透露，皇马主帅齐达内认为这名西班牙国脚既不是他心目中右后卫位置的首选，也不具备担任卡瓦哈尔替补的能力。

本赛季至今，奥德里奥索拉只获得四次首发出场的机会，而且在上周末作客不敌皇家马略卡的比赛中还被红牌罚下。随着卡瓦哈尔伤愈复出，他很可能会被摁在板凳席上。

据了解，皇家马德里已经在寻找这位前皇家社会后卫的替代者，AC米兰的达维德-卡拉布里亚，RB莱比锡的卢卡斯-克劳斯特曼以及尼斯的尤塞夫-阿塔尔都进入了考察名单。

齐达内也有可能在下赛季召回目前租借在多特蒙德效力的摩洛哥球员哈基米，这位边路多面手本赛季在德甲以及欧冠赛场表现十分优异。

如果哈基米届时能回到伯纳乌球场，他很有可能成为卡瓦哈尔的替补，而奥德里奥索拉将不得不选择离队寻找下家。

23岁的奥德里奥索拉出自皇家社会青训营，去年夏天以2700万镑加盟皇家马德里，但始终无法取代卡瓦哈尔的主力位置。

奥德里奥索拉早在2017年便完成国家队首秀，至今已为斗牛士军团出场4次打进1球，去年随队参加了俄罗斯世界杯，但是没有获得出场机会。