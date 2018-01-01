水瓶砸头无所谓 阿里：这让进球获胜变得更甜美

在北伦敦德比中帮助球队攻入一球并助攻另一球后，这名球员被看台上扔出的塑料瓶击中。

阿里表示，在托特纳姆热刺2:0战胜阿森纳的联赛杯四分之一决赛中，在被从酋长球场看台上扔出的塑料瓶砸中后使得进球“更加甜美”。

在比赛进行到59分钟时，英格兰国脚阿里拿到单刀机会面对门将切赫并将球挑射打进球网，在以2:0的比分回应了主场球迷之前，他被从看台上抛下的物体击中头部。

在12月2日阿森纳4-2战胜热刺的比赛中，奥巴梅扬主罚点球后，包括香蕉皮在内的一些抛掷物能向他投掷到场地上。

阿里还在比赛第20分钟时助攻孙兴慜将热刺推到领先位置，而姆希塔良在客队早些时候的暴风攻击中浪费了阿森纳最好的机会。

当被问及被水瓶击中时，阿里告诉记者：“就是这样。这让进球更加甜美了，也让我们赢得了比赛。”

这场胜利让热刺完成了复仇，本月早些时候他们在同样的赛场上输给了对手，而昨晚的复仇让阿里很高兴。

他说：“我们上次来这里的时候没有得到我们想要的结果，所以我们知道这有多重要。”

“我们想进入半决赛。这对我们来说是一个巨大的考验，我认为比赛结果说明了这是一个强大的表现。”

“我们知道得到第二个进球有多重要。他们是一支优秀的球队，可以随时创造机会，所以一个进球有时是不够的。

“我知道哈凯恩会进球，所以我所要做的就是抓紧时间尽早杀死比赛。”

热刺将在半决赛中两回合迎战切尔西，卫冕冠军曼城和英甲球队伯顿·阿尔比恩将在另一场半决赛中对。