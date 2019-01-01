水晶宫确认卡希尔免费加盟

这位经验丰富的后卫在斯坦福桥合同期满后加盟了另一家英超球队。

水晶宫在加里·卡希尔今夏早些时候离开切尔西后确认了他的加盟。

卡希尔在切尔西效力7个赛季后，于今年5月离开了蓝军。在他效力斯坦福桥期间，他赢得了一个冠军联赛冠军，两个英超冠军，两个欧洲冠军杯冠军，两个足总杯冠军和一个联赛杯冠军。

这位33岁的后卫总共为俱乐部出场290次，他在特里2017年离开后担任队长。卡希尔上赛季只代表切尔西出场9次，并在5月份宣布他将结束在切尔西的生涯。

他将加盟上赛季英超联赛排名第12位的水晶宫，成为继乔丹·阿尤和斯蒂芬·亨德森之后俱乐部今夏签下的第三个球员。

“我很高兴来到这里，我认为这是一个很好的机会，让我在英超继续我的职业生涯，并在一个优秀的，令人兴奋的球队踢球。”卡希尔说：“这里有一些非常令人兴奋、有天赋的球员。我期待着挑战。”

他补充道:“我渴望尽我所能延长我的职业生涯——我感觉我的状态很好，无论我为谁效力，我都愿意付出110%的努力，把一切都留在那里——所以希望这对主教练、队友和球迷来说都足够好。”

现在，他将以自由转会的方式加盟水晶宫，与前英格兰主帅罗伊·霍奇森重聚。霍奇森曾在2014年世界杯上执教这名后卫。

卡希尔在三狮军团共代表国家队出场61次，也代表国家队参加了2016年欧洲杯和2018年俄罗斯世界杯。

“我很高兴加里加入我们。他是一个出色的球员，他带来了丰富的国际和英超经验。在我担任英格兰主教练期间，我和加里一起共事，我知道他将是一笔宝贵的财富，我很高兴能再次和他共事。”

随着埃弗顿做客塞尔赫特公园球场，水晶宫将在周六开启他们的英超之旅。