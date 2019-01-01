水晶宫名宿：扎哈该值八千万 卖他将因祸得福

这名水晶宫的球星很可能会在一月的转会窗口中发现自己被求购，有传言说一些大俱乐部已经盯上了他。

水晶宫名宿约翰·萨拉科表示，任何对威尔弗里德·扎哈有兴趣的球队都应花费高达8000万英镑。

这名27岁的球员一直与切尔西联系在一起，而且在夏季转会窗口期间，他曾接近转会阿森纳。

虽然本赛季他在19场联赛中只有3个进球，扎哈很可能在一月份再次被求购——但是水晶宫可能会再次要求一大笔费用。

“作为一名主帅，一名教练，如果我在想我会在扎哈身上花多少钱，现在的市场是荒谬的。”萨拉科告诉爱体育电台：“但我认为他总是至少要值7000万到8000万英镑。总是。”

“他的年龄很好，他可以继续踢四、五、六年。”

毫无疑问，霍奇森不愿意失去他，但是萨拉科相信如果这笔钱能得到合理的投资，出售对他的前东家来说是一件积极的事情。

“说句公道话，自从他离开曼联回来之后，他就变得很重要了。”他说：“他回到了家，但这对扎卡来说很困难，因为他在夏天表现出了他的雄心壮志。”

“这孩子把整个世界都放在他的脚下。他有如此多的才能，他有如此多的贡献。他可以轻松地为前四球队之一效力。”

“他想参加欧洲冠军联赛，去赢得一些东西，并真正地踢下去。我想没有哪个水晶宫的球迷会嫉妒他。他是令人激动的。”

“我们希望他留下，但我们有安德罗斯·汤森德、马克斯·迈尔和杰弗里·施卢普。

“在一月的转会窗口中，如果我们引进一些球员来替代扎哈，无论是从阿森纳还是切尔西，我们都可以引进一些优秀的球员。吉鲁，如果有一个年轻人来填补空缺，我们就会明智地花钱，那么水晶宫就会上升到另一个层次。”

“所以，（如果他走了）因祸得福，但如果他留下来，我们会很高兴。”