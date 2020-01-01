水晶宫主席：英超联赛绝对不能取消 将保护球员及家人

这位英超俱乐部主席强调本赛季的英超绝不会像法甲一样取消，他们将竭尽全力保护球员及其家人的安全，去其他国家比赛也在他们的考虑范围。

水晶宫主席史蒂夫·帕里什认为，在新型冠状病毒疫情大爆发的情况下，能够让英超联赛重新开始的准备措施将使英超成为“最安全的地方之一”。

由于新型冠状病毒疫情，荷甲和法甲等欧洲重要联赛已经结束了他们的2019- 2020赛季，但是英超、意甲、西甲和德甲正在策划在适当的时候重启比赛。

不过，所有的方案都在讨论空场进行，甚至有可能前往其他国家在中立场地进行比赛。不过目前欧洲各国大多仍然处于封锁状态，恢复联赛的可能性其实并非特别高。

其他球队

这一点在本周早些时候得到了强调，当时德甲俱乐部科隆报告了三例冠状病毒检测呈阳性，而曼城前锋塞尔吉奥·阿奎罗称一些球员也表达了对重回赛场的“害怕”，因为他们担心感染病毒并传染给家人。

不过，水晶宫主席在在一篇文章中，概述了为什么尽可能恢复英超联赛是至关重要的，为什么需要养成一个可以比赛的环境。

帕里什在《星期日泰晤士报》上写道:“球员和工作人员的福利问题必须得到最严肃的对待。我们必须考虑到球员的意见，我们必须听他们的说法，我们必须把他们和他们的家人的健康放在首位。无论何时我们恢复比赛，都要做到，不仅要保证他们的安全，还要确保他们有安全感。”

“不过我看到了有关去其他国家等建议，虽然有挑战，但这些提议确实对球员、工作人员和其它相关人员提供了一定程度的保护,我相信我们会让英超足球最安全的地方之一巨星。”

帕里什意识到了体育运动中身体接触的因素，他说，目前正在制定计划，将任何感染了新型冠状病毒的运动员参加比赛的可能性降至“几乎为零”。

阿奎罗的同城队友凯文-德布鲁因暗示英超联赛将会回归，因为财政方面的原因，而帕里什并没有回避这一点。

他说“体育诚信”是很重要的，就像确保领先的利物浦获得冠军一样。

“但是，是的，部分原因是钱的问题，”帕里什补充道。“我们都应该关心钱。我来告诉你为什么。如果英超收到的钱少了，就没有赢家了，没有任何人会成为赢家。我们已经面临着无法量化的损失——如果我们绝对不能结束这个赛季。”