水晶宫主席不确定扎哈未来：不知道会发生什么

科特迪瓦国脚是阿森纳和埃弗顿在夏天追逐的目标，他也是水晶宫俱乐部本赛季成功开局的关键。

水晶宫主席史蒂夫·帕里什说他不确定关于明星球员威尔弗里德·扎哈的未来会发生什么。

这名边锋在夏天的未来引起了人们广泛的猜测，阿森纳和埃弗顿都试图从塞尔赫斯特公园带走这名26岁的球员。

水晶宫主席帕里什重申了主教练霍奇森的想法，整个夏天收到的对扎哈的报价都没有接近俱乐部的要价。

帕里什在接受采访时表示：“你说收到了转会申请，但我们先不谈这个。威尔弗里德想要继续他的职业生涯，这已经不是什么秘密了——可能想去到一家有冠军联赛资格俱乐部，这是我和他讨论过的。”

“但是有冠军联赛资格的俱乐部并没有给我们提供我们能接受的待遇。我认为没有人认为这是一个可以接受的金额，所以球员没有离开。”

阿森纳无疑是今夏扎哈的最大的追求者，但据报道，他们出价4000万英镑(4600万欧元/ 5200万美元)，低于了水晶宫的要价。

扎哈随后在8月份递交了转会申请，但是霍奇森和水晶宫俱乐部坚持自己的立场，枪手随后转向佩佩来解决他们的进攻难题。

科特迪瓦国脚本赛季重新成为了球队的主力，帮助球队在10场比赛后巩固了在英超积分榜上半区的位置，但是他的未来仍然不确定。

“每个转会窗口都有买卖球员的机会。”帕里什补充道。

“我没有水晶球，我不知道会发生什么。在某些情况下，这对威尔弗里德和足球俱乐部来说是正确的，而在另一些情况下，这将取决于俱乐部当时的状态和购买俱乐部的情况。”

“他是一个与俱乐部有很强的亲和力的，一个非常好的人。他爱球迷，他爱俱乐部。”

“这些事情发生在足球上，他很清楚。我们希望尽我们所能照顾他，但我知道他将永远为这个足球俱乐部尽全力的。”