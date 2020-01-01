气氛怪异 孔蒂：空场比赛就像是一场训练赛

国际米兰在周四的欧联杯比赛中逆转取胜，以2-1击败卢多戈雷茨。

安东尼奥·孔蒂赞扬了国际米兰在周四的欧罗巴联赛第二回合战胜卢多戈雷茨的比赛中所做的努力。

比拉吉和卢卡库的进球帮助国际米兰在梅阿查以2-1获胜。

由于担心冠状病毒在意大利的爆发，球迷们被禁止到球场观看比赛，国米主教练孔蒂承认这场比赛有一种怪异的感觉。

其他球队

他告诉意大利天空体育：“我也曾经和意大利一起在空场的情况对阵克罗地亚。这里的气氛很奇怪，就像一场训练赛，让事情变得很不容易。”

“我不得不说我的队员今天采取了正确的方法，即使我们落后了。我们做出了改变，给了其他球员一些时间，现在我们继续前进。”

孔蒂承认意大利德比，以及即将到来的那不勒斯之旅，将会在很大程度上决定他的球队离奖杯有多近。

“我们开始了这一系列的比赛，即将有一场重要的比赛对阵尤文图斯。”他说：“一旦我们到达这一阶段的终点，我们就会明白我们离胜利还有多远。”

“我相信，这将让我们更清楚地了解我们目前的处境，我们面前的道路有多长，还有需要做的工作。”

国际米兰在对阵卢多戈雷茨的比赛中一开始使用三后卫，但在下半场又变回了四名后卫，克里斯蒂安·埃里克森和马塞洛·布罗佐维奇担任中场。

孔蒂说：“我们需要多想办法，并且有时间进行训练。上周我们推迟了与桑普多利亚的比赛，这给了我们时间来测试一些新的东西，可以在比赛开始时或90分钟内使用。”

“当你有两个前锋的时候，对于中场球员来说不可避免的是更加困难的工作。对于那些使用一名中锋，两名边锋或者三叉戟的球队来说，有更多的球员已经做好了防守的准备。我们总是需要根据对手的特点找到适当的平衡。”