民心所向？过八成赌注押库蒂尼奥会加盟切尔西

库蒂尼奥加盟切尔西的赔率从50/1急剧下降至5/1。

西班牙媒体Don Balon在本周二透露巴萨中场库蒂尼奥有可能会以1亿英镑的身价转投切尔西，这名巴西国脚被看做是埃登·阿扎尔的完美替身。

阿扎尔继续与皇马联系在一起，本周早些时候他承认他一直想去英格兰以外的地方“探索”。

在阿扎尔发表上述言论后，人们纷纷押注库蒂尼奥会在今年1月完成转投西伦敦的计划。

博彩公司Oddschecker显示，在哪里会是库蒂尼奥的下一支球队上，81%的赌注都押在了切尔西身上，赔率从50/1降到了惊人的5/1。

那不勒斯是这名26岁球员的第二热门去向，安切洛蒂的球队有着8/1的赔率。

利物浦在2013年1月从国际米兰签下了库蒂尼奥，在安菲尔德效力期间他成为了世界上最好的攻击型中场之一。

巴西人在去年的这个时候以1.42亿磅加盟了他梦寐以求的巴塞罗那，但他本赛季在巴尔韦德手下并没有太多首发机会。

Oddschecker的发言人乔治·埃莱克说:“库蒂尼奥转会到巴塞罗那后并没有如人们所预期的那样顺利，而他的前东家利物浦在他离开后实力不断增强，所以大家都在猜测他的下一个去向。”

“取代阿扎尔是一条明朗的道路，但赌徒们可能忘记了克里斯蒂安•普利西奇将于今夏抵达西伦敦。”