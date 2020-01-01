民心尽失 美国足球CCO贝哈尔特本月底将下台

作为美国男足主教练格雷格·贝哈尔特的哥哥，杰伊·贝哈尔特已经在美国足球界工作了近15年。

美国足球首席商业和战略官（CCO）杰伊·贝哈尔特将于2月底卸任。

杰伊·贝哈尔特是美国男足国家队教练格雷格·贝哈尔特的哥哥，他已经为美国足球效力了近15年。

贝哈尔特说：“自从1994年世界杯和美国职业足球大联盟成立以来，我就一直参与这项运动，致力于让足球成为美国最杰出的运动，这是我职业生涯中一个绝佳的机会。”

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“我很幸运能和这么多充满激情的同事一起工作，我为我们能够在比赛的各个阶段一起完成而感到骄傲。”

“我做出离开美国足球的决定并不容易，但对我和我的家人来说，这是正确的决定。展望未来，想象未来的机会是令人兴奋的。”

贝哈尔特最初加入美国足球联合会（USSF），担任其首席运营官，并因扭转了USSF的财务状况而受到赞誉，同时在2003年国际足联女足世界杯组委会中发挥了关键作用。

在2009年离开联合会之后，贝哈尔特在2014年以首席商务官的职位回归，同时还担任了百年美洲杯赛事的首席执行官，这是美国足球史上最赚钱的赛事。

美国足协主席卡洛斯·科代罗说：“杰伊我们足协的发展和我国足球运动的发展中发挥了不可估量的作用。他对这项运动的所有技术、运营和商业方面的深刻理解，将对美国的这项运动产生持久的影响。”

有报告称，在美国足球协会对联合会雇员进行的匿名调查中，贝哈尔特没有得到支持。此前，《纽约时报》在2019年发表了据称来自过去和现在的员工的不满，称美国足球的工作场所是“有毒的”，并将矛头指向贝哈尔特。

除了这些评论外，当美国队聘请他的弟弟格雷格·贝哈尔特执教国家队时，杰伊·贝哈尔特也受到了批评。美国足协坚称，此次招聘中不存在裙带关系，杰伊·贝哈尔特也没有参与最终由他弟弟接任帅位的过程。