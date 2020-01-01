民以食为天 拉什福德的善举如何惠及万千家庭

这位曼联前锋对英国政府的游说将确保英国的儿童在暑假期间不会挨饿。

当马库斯·拉什福德在周五晚上热身后走出托特纳姆热刺球场时，电子广告牌上闪烁着“我们感谢你们所做的一切”的字样。

这个感谢的标志是针对在Covid-19大流行期间不知疲倦地工作的前线工作者。然而，在他确保了超过100万的儿童在夏季不会挨饿之后，这句话也能用在这位曼联前锋身上。

拉什福德游说政府的免费学校餐券计划将延长到即将到来的暑假，因为家庭要努力应对冠状病毒带来的经济影响。尽管最初遭到反对，但政府在6月16日宣布，该计划将在7月中旬结束后继续实施。

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拉什福德小时候的个人经历促使他为那些与他处境相同的人而战，当时他的母亲靠国家资助的食物生活。

在首相鲍里斯·约翰逊改变了他的决定后，拉什福德告诉BBC：“我显然感到惊讶。这对一个人来说是一个重大的决定，我很感激首相改变了他的决定，他能理解。”

“我对他说了话，并为此向他表示了感谢。这种感觉很好，但我很高兴人们的生活，尤其是人们的夏天，变得更好了。”

曼联主教练索尔斯克亚和其他一些英超教练克洛普、瓜迪奥拉和穆里尼奥一起赞扬了这位22岁的球员，但是拉什福德这么做并不是为了得到同行的认可。他为成千上万的家庭而战，由于他的行动，这些家庭今年夏天将少一份担忧。

自3月份英国进入封锁状态以来，食品银行的压力和对免费食品的需求加剧，经济困难迫使比以往任何时候都更多的人寻求帮助。食品分发慈善机构FareShare目前正在运送的食物量是往年这个时候的三倍。

然而，在“新型冠状病毒”这个词进入更广泛的领域之前，拉什福德就知道他必须做些什么来帮助人们。

曼联前锋在看到FareShare的“ActiveAte”活动后，于去年第一次与他们取得联系，这是一项旨在确保孩子们在学校放假期间不挨饿的倡议。

FareShare的一位发言人告诉够力足球：“马库斯去年夏天看到了这个活动，他想要支持它，因为他自己也有亲身经历。马库斯的参与是无价的，因为它真的帮助提高了该慈善机构的形象。”

数字不言自明。自病毒大流行开始以来，个人捐款——包括拉什福德本人的捐款——高达913736英镑。这足以为弱势儿童和家庭每周提供370多万顿饭。该慈善机构通常主要依靠企业的赠款和捐赠。

拉什福德随后游说政府改变他们对免费学校餐券的看法，这也将惠及100多万儿童。

利兹市帕克兰兹小学的校长克里斯·戴森多年来一直在为学校免费提供午餐而奔走，他亲眼目睹了无法获得食物对学生的影响。

五年前，他在学校放假期间开办了他的学校，以确保需要帮助的学生能够得到帮助，因为他看到了不能一日三餐给孩子们带来的身心损失。

他对拉什福德所做的工作感到非常兴奋，这些工作是为了确保那些在他的指导下的人在未来几周内不会挨饿。

戴森告诉够力足球：“马库斯让我和其他校长注意到，为了与饥饿作斗争，他们付出了很多努力。我在这个国家最贫困的学校工作，六年前我刚来这里时，我的心都碎了。”

“我们是全国最差的学校之一。数据是最低的，现在Ofsted给我们一个优秀的评价。但更重要的是，就结果而言，我们在全国排名前1%。”

“这表明，无论你的学校多么贫瘠，只要你给予孩子们爱、关注和支持，成绩自然会好起来。”

“拉什福德的参与就像蛋糕上的樱桃，对成千上万的孩子来说，这是一个美妙的举动。如果他没有参与，我想就不会发生这种事了。”

但是如果政府没有改变他们最初的决定会发生什么呢？

戴森承认：“父母们会为此挣扎。如果没有他们，食品银行就会大量挤兑，入店行窃也会增加。在一个你不得不去超市偷食物给你的孩子吃的社会里，这是多么令人心碎啊？”

“这是一个特别的开始。在节衣缩食的年代里，节日期间的饥饿情况越来越严重，而现在，由于流行病的爆发，我们的情况将变得更糟。我们已经触及了冰山一角，但现在需要确保它继续下去。”

戴森将继续战斗，拉什福德也将继续战斗。

拉什福德在接受BBC采访时表示：“这只会在整个夏季取得成功，所以我们现在给自己争取了六周的时间来计划和确定接下来会发生什么，并继续采取措施。我不希望这是结束，因为肯定还有更多的步骤需要采取。”

周五晚北伦敦的平局结果让拉什福德回到了他的工作岗位上，但这绝对不会意味着他的行动结束。

全国有数百万人依赖他。