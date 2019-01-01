毫无积极可言 索肖被预测赛季结束前下课

基于现在的被动局面，前红魔后卫预测，老特拉福德将会在赛季结束前做出又一次改变。

红魔最初选择索尔斯克亚作为临时主帅带队时，外界普遍对这位红魔名宿的回归持怀疑态度。不过挪威人很快就用19场14胜的完美成绩获得了一份三年的正式主帅合同。

但新赛季开始后，索尔斯克亚没能延续之前的神奇状态，七轮过后仅积9分，暂时排在积分榜第11位。

在麦格里斯看来，根据红魔过去的做法判断，他们应该会考虑在赛季中做出一些改变。

这位前红魔后卫告诉Irish Independent：“这对曼联来说真是一个悲伤的时刻，那些多年来一直嫉妒曼联的人正在为曼联的崩盘而高兴。”

“今天索尔斯克亚将带领他的球队迎战纽卡，即使曼联面对的是一支非常普通的球队，老实说我也不太敢相信他们接下来能够获得一场胜利。”

“曼联已经10个客场没有赢球了。并且我们有理由相信这个数字在这个下午的圣詹姆斯公园球场还将延续下去，因为这已经不再是曼联的目标了。”

“索尔斯克亚或许是个好人，所有曼联球迷都希望看到他取得成功，但这样一支无法打入进球并且赢得比赛的球队，实在让人难以保持信任。”

“他们甚至没有足够的火力在联赛杯中战胜小小的罗切代尔，周一晚上与阿森纳的比赛也非常平淡，他们缺乏锋线战斗力去终结对手。”

“并且周四的时候，你可以看到他们在欧联杯中对阵荷兰第三还是第四的球队，曼联从来都不应该出现在偶联赛场的，他们都没有整场比赛都没有一脚命中目标的打门，最终0-0战平对手。这太丢人了。”

“索尔斯克亚或许已经尽己所能希望让球队一扫颓势，他的老队友们也在媒体上为他送上支持，但事实是情况不可能很快好转。”

“今年3月我就说过，在赛季结束前就决定给索尔斯克亚这份永久主帅的工作是个错误。很遗憾，这种悲观的态度已经得到了印证，在他得到合同之后，他的表现都非常挣扎。”

“曼联做错了很多事，我不知道他们今天能不能拿下纽卡。但现在就换掉索尔斯克亚换上一位新帅并不是正确的选择，在赛季结束前，我担心我们会走到那一步。”