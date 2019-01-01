毫无敬意 意大利一球队27-0取胜后解雇了教练
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意大利Invictasauro球队18岁以下青年队的主教练里奇尼在周六27-0击败Marina Calcio的比赛后丢掉了自己的工作。
以来自托斯卡纳的Invictasauro在他们的青年联赛中排名第一，但在对阵垫底的Marina Calcio时却毫不留情，有两名球员在90分钟的比赛中攻入6球，另一名球员打进了7球。
由于一系列的伤病问题，Marina Calcio不得不把让一名外场球员担任门将，可是他在与无情对手的比赛中度过了一个悲惨的下午。
俱乐部的体育主管Tiberio Pratesi在赛后发表了一份投诉，坚称他的球队是严重不尊重的受害者。
在俱乐部主席保罗·布罗格里发表官方声明证实里奇尼将立即被解雇之前，Invictasauro俱乐部的官员致电Pratesi为比赛结果道歉。
“当我们听说我们的青年队以27-0击败对手时，我们感到非常震惊和遗憾，”布罗格里说。
“青年队的价值观与这种事情是对立的。我们必须永远尊重对手，而这在今天没有发生。
“作为主席，我真诚地向Marina Calcio俱乐部道歉。我宣布，我们的董事一致决定解雇主教练里奇尼。”
“我们的教练有责任训练年轻球员，但最重要的是教育他们。但今天没有。”