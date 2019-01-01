毫无敬意 意大利一球队27-0取胜后解雇了教练

一位青年俱乐部的主教练在允许他的球队在联赛中与对手发生骚乱后被解除了职务。

意大利Invictasauro球队18岁以下青年队的主教练里奇尼在周六27-0击败Marina Calcio的比赛后丢掉了自己的工作。

以来自托斯卡纳的Invictasauro在他们的青年联赛中排名第一，但在对阵垫底的Marina Calcio时却毫不留情，有两名球员在90分钟的比赛中攻入6球，另一名球员打进了7球。

由于一系列的伤病问题，Marina Calcio不得不把让一名外场球员担任门将，可是他在与无情对手的比赛中度过了一个悲惨的下午。

俱乐部的体育主管Tiberio Pratesi在赛后发表了一份投诉，坚称他的球队是严重不尊重的受害者。

在俱乐部主席保罗·布罗格里发表官方声明证实里奇尼将立即被解雇之前，Invictasauro俱乐部的官员致电Pratesi为比赛结果道歉。

“当我们听说我们的青年队以27-0击败对手时，我们感到非常震惊和遗憾，”布罗格里说。

“青年队的价值观与这种事情是对立的。我们必须永远尊重对手，而这在今天没有发生。

“作为主席，我真诚地向Marina Calcio俱乐部道歉。我宣布，我们的董事一致决定解雇主教练里奇尼。”

“我们的教练有责任训练年轻球员，但最重要的是教育他们。但今天没有。”