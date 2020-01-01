毫无威信 范佩西：曼联球员不畏惧索尔斯克亚

这位前荷兰国脚认为老特拉福德少了些什么，费迪南德也表达了同样的观点。

范佩西认为索尔斯克亚缺乏让他的曼联发挥出最好水平的恐惧因素。

曼联在新年第一天在酋长球场0-2不敌阿森纳，米克尔·阿尔特塔迎来执教阿森纳后的第一场胜利。

在弗格森爵士的带领下，范佩西在曼联夺得了英超联赛的冠军，但他似乎并不相信索尔斯克亚能像他的导师一样有效地指挥他的队伍。

“你需要为你的教练带来一点恐惧。”他在英国BT体育频道上说：“是的，首先是比赛计划，但是你需要你的教练带来一点恐惧。”

“如果你有那种恐惧，那么你就会知道如果你不去跑动，如果你不去踢那些球，你将会受到惩罚。你不会再踢下一场了。”

当被问及在索尔斯克亚执教时期是否缺少这些时，他回答说：“可能吧。”从表面上看，我想是的。”

范佩西的前队友里奥·费迪南德认为老特拉福德的更衣室里没有任何缺乏欲望和决心的迹象。

然而，他并没有被曼联的进攻打法所说服，他认为，无论球员们有多年轻，索尔斯克亚都必须找到更好的状态。

“当我看到曼联上赛季在这里踢足总杯的时候，他们很有条理，我想，‘哇，这就是曼联。’”他说：“我没有看到那些（比赛的）模式，也没有看到有人告诉他们要这么做，这就是比赛的模式。”

“今天看起来很像，‘把球交给马夏尔，看看他能做什么’。这就是他们踢起来的样子。更衣室里的很多男孩我都认识，我看到他们很多人都长大了。”

“他们是想要表现出色的孩子，他们渴望比赛，他们渴望在自己的位置上做到最好，他们渴望穿着曼联的球衣表现出色。”

“但目前还没有发生，这需要解决，目前最大的问题是稳定性。我想他这个赛季用了10个不到22岁的球员。有很多年轻球员。但是他们需要稳定，他们必须找到方法，这是索尔斯克亚的工作。”