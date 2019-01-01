毫无喘息之机 波切蒂诺：孙兴慜累坏了 但我还是要他上

托特纳姆热刺在四天时间内第二次从杯赛中出局，而孙兴慜很有可能会在对阵沃特福德的比赛中回归。

由于参加亚洲杯，孙兴慜错过了热刺过去的三场比赛，但韩国队在四分之一决赛中意外被卡塔尔淘汰出局，这意味着孙兴慜比预期的更早回到英超。

在他缺席的这段时间里，热刺在联赛杯半决赛点球大战中输给了切尔西，又在足总杯中被水晶宫淘汰出局。

他们将在周中回到英超赛场，而孙兴慜将可以上场。

热刺主帅波切蒂诺表示：“周日早上我们和他（孙兴慜）一起在训练场。”

“他太累了，打了三场比赛。非常艰难的比赛。”

“当然周日他没有消耗太多能量，但我们希望他能在周三的比赛中上场，并做好帮助球队的准备。”

波切蒂诺将会用孙兴慜来帮助托特纳姆保持英超前四的位置，阿根廷人说这仍然是他们的主要目标。

“我当然感到失望，因为在周四和今天之后，我们在两项赛事中出局。除了失望以外没有别的感觉。”

“但现在我们必须乐观。我们还在两项赛事中，在英超和欧冠中都处于有利的位置，这是整个俱乐部的巨大动力。我们必须坚强。”

“现在现实的目标是努力跻身前四，努力接近曼城和利物浦，缩小差距。”

“对我们来说，成为一个（冠军）竞争者总是困难的。(前四)是现实的。”

“另一个目标是击败多特蒙德，进入下一轮的欧冠赛事。这是艰难的。”