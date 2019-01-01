毫不迟疑 索肖：对阵利物浦马奎尔会站出来的

英格兰国脚将面临最严峻的考验，英超领头羊将前往老特拉福德进行挑战。

曼联主帅索尔斯克亚表示，马奎尔完全有能力在周日的比赛前应对利物浦的进攻。

主场迎战领头羊利物浦的曼联本赛季只赢了两场联赛，都是在老特拉福德取得的。

索尔斯克亚的球队在两场比赛中都保持了零失球，但是主教练很清楚他的后防将面临到目前为止最大的挑战。

利物浦以8战8胜的成绩登上积分榜榜首，进球数仅次于曼城。

曼联的哈里·马奎尔将会迎来一个繁忙的下午，马内、菲尔米诺和萨拉赫都将努力提高他们本赛季的得分数据，但是他的主教练相信这位世界上最昂贵的后卫能够经受住考验。

“他已经证明了他有多好，”索尔斯克亚在赛前说。“他每天都在向我们展示，当然在重要的比赛中，曼联比利物浦的压力更大。”

“在大俱乐部和大比赛中，能站出来的都是那些人。这将显示了的性格，我毫不怀疑哈里会在与他们的比赛中表现出色。”

虽然与利物浦的会面无疑将是这位英格兰国脚的重要考验，但索尔斯克亚解释说他的8000万英镑中后卫是一份长期合同。

“你不会为了一种类型的比赛去买一个球员，”曼联老板补充道。“我们签下哈里是因为我们可以看到一个能在这里呆很多年的领袖。”

“但如果我们能从哈里身上得到一场伟大的表演，那将是我们开始的催化剂。”

“如果他能在三码外头球，那将是一个很好的开始!”

世界上最昂贵的两名后卫将在周日的比赛中各自为阵。

在过去的五场联赛中，主队在老特拉福德主场对阵利物浦的比赛中都是不败的，但是客队在这场比赛中仍然是夺冠大热门，因为他们想要追平曼城18连胜的英超记录。