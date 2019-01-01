毫不担心 波切蒂诺：埃里克森一直很乐意留队

热刺主教练知道丹麦中场的合同有效期在不断减短，但是他说阻止夏季的转会从来都不是问题。

波切蒂诺说，克里斯蒂安·埃里克森在托特纳姆“一直都很开心”，这位高水平的中场球员对于今夏转会窗口关闭前没有进行转会交易没有任何异议。

这位丹麦国脚曾一度承认，在北伦敦呆了六年之后，准备接受一项新的挑战。

曼联、皇家马德里和巴塞罗那都曾考虑过要签下这名合同已不满12个月的球员。

热刺一直无法完成与球员的续约工作，这意味着埃里克森从明年1月开始可以与英格兰以外的俱乐部进行谈判，但他们并不担心这名27岁球员的心态和决心。

当被问及这名关键人物时，波切蒂诺告诉记者：“他在这里一直很开心。当然，每个人都有自己的目标和挑战，但是我在和阿森纳的比赛之前告诉过你，他把头脑放在正确的事情上面。这就是我选择他的原因。”

“他对我们来说是如此重要的球员，我们非常感激他。”

“如果他能踢球，他就很开心，他会继续下去的。所有的决定都将取决于表现。”

波切蒂诺在赛季开始时没有马上启用埃里克森，同时他也承认球队的“不稳定”是导致球队在2019-20赛季开局缓慢的原因。

然而，阿根廷人对正在取得的进展感到高兴，并高兴地看到无休止的猜测告一段落。

他补充道：“重新集中注意力非常重要。这是我们将拥有的阵容，直到一月份的各种猜测再次出现。”

“现在最重要的是团队。我们必须把各自的情况放在一边，重新团聚在一起。”

波切蒂诺一直希望热刺阵容在这个时候更加强大，但是夏天到来的洛塞尔索在为阿根廷国家队效力的时候加剧了臀部的问题，现在他将会在10月之前缺席比赛。

热刺主帅补充道：“这是一个悲哀的局面。我很失望，因为洛塞尔索第一个月就适应了俱乐部。一切都进行得很顺利。”

“现在我们必须等待他，但与此同时，我们必须保持积极的态度，给他一个高质量的恢复过程，这样当他准备好了，他就会变得强大，可以帮助球队。”

“没有什么能改变现实。我们都很失望，国家队也很伤心。”

“我们无法改变现状，这就是为什么预测这些事情是如此重要。这些关系很重要，在这种情况下，我们不能责怪任何人。”