毫不怀疑 埃里克森深信利物浦将打破英超冠军荒

瑞典教练透露了他长期以来对克洛普的球队的喜爱，并相信他们会赢得本赛季的国内冠军。

前英格兰主帅斯文·埃里克森认为，本赛季利物浦将打破联赛冠军荒。

红军目前在积分榜上以8分的优势领先，并且在本赛季12场比赛后保持不败。

利物浦上一次赢得联赛冠军是在1990年，上个赛季他们只落后曼城一分，现在看来他们正朝着期待已久的联赛冠军迈进。

埃里克森承认他是终身的红军死忠，他坚信这个赛季红军终将夺得英超冠军。

“这将是属于他们的一年，这是肯定的。”埃里克森告诉天空体育新闻：“我是利物浦球迷。我一直都是，一辈子都是。”

“克洛普做得很好。他们踢得很好，有很好的精神，即使他们落后了，他们也会追回来。我很确定今年利物浦将赢得英超冠军，而且是时候了。”

“他们上赛季踢得很好。当然，他们赢得了欧冠，但他们似乎更成熟，他们相信自己在做的事情。

曼城在过去的两个赛季中都获得了联赛冠军，但在赛季初却表现不佳，目前排在联赛第四，落后利物浦9分。

埃里克森强调，瓜迪奥拉的球队想要力争三连冠，联赛有一个新的胜利者是好事。

“曼城多年来一直做得非常好，在佩普到来之前，当然还包括他在的时候。”他说：“他们不可能每年都赢得联赛，因为竞争越来越激烈。你不能指望每年都赢，因为在足球中有很多东西——你有伤病，你有心态问题。这对足球有好处——你不想看到一个球队每个赛季都赢。”