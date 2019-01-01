毕巴上演回家的诱惑？或从曼联热刺拜仁接回旧将

目前效力于曼联的埃雷拉，热刺的略伦特和拜仁的马丁内斯都有可能成为了毕尔巴尔竞技属意的引援对象。

这家西甲俱乐部多年来出产了一众天赋球员，而遗憾的是，留下他们似乎比培养他们更为艰难。不过回家的大门永远敞开，在如今这个冬窗，甚至未来的几个转会窗，不少旧将都具备引起毕巴注意的条件。

曼联中场埃雷拉就是其中的一员，他与红魔的合同将在本赛季末到期，而热刺前锋略伦特由于缺乏上场时间，之前就曾表示希望离开北伦敦。

拜仁后卫马丁内斯在德甲巨人更新换代的关键节点上，也面临着一定的失去位置的风险。

毕巴新上任的体育主管在接受Cadena Ser采访时表示：“很显然，所有能为毕巴效力的球员都将吸引我们的注意。万事皆难，但我们会对任何我们可能签下的球员有兴趣。”

“我们还没有实际行动，我们在周二会碰一下面看看我们能做什么。我才刚刚回来，本周我们将看看我们有哪些选择。”

虽然埃雷拉目前的合同只剩最后六个月，他已经可以和英格兰以外的俱乐部讨论预合同的条款。但在索尔斯克亚成为红魔临时主帅后，他已经获得了4次上场机会，这或许意味他在老特拉福德仍有未来。

而略伦特尽管在热刺足总杯的比赛中上演帽子戏法，但有凯恩作为常规首发，他从2017年加盟至今，只进过一次英超首发名单。

30岁的马丁内斯本赛季的位置依然稳固，但如果拜仁的确希望将目前的阵容年轻化，那么他将在今年夏天以自由身离开球队。