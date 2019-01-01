毕巴上演回家的诱惑？或从曼联热刺拜仁接回旧将
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这家西甲俱乐部多年来出产了一众天赋球员，而遗憾的是，留下他们似乎比培养他们更为艰难。不过回家的大门永远敞开，在如今这个冬窗，甚至未来的几个转会窗，不少旧将都具备引起毕巴注意的条件。
曼联中场埃雷拉就是其中的一员，他与红魔的合同将在本赛季末到期，而热刺前锋略伦特由于缺乏上场时间，之前就曾表示希望离开北伦敦。
拜仁后卫马丁内斯在德甲巨人更新换代的关键节点上，也面临着一定的失去位置的风险。
毕巴新上任的体育主管在接受Cadena Ser采访时表示：“很显然，所有能为毕巴效力的球员都将吸引我们的注意。万事皆难，但我们会对任何我们可能签下的球员有兴趣。”
“我们还没有实际行动，我们在周二会碰一下面看看我们能做什么。我才刚刚回来，本周我们将看看我们有哪些选择。”
虽然埃雷拉目前的合同只剩最后六个月，他已经可以和英格兰以外的俱乐部讨论预合同的条款。但在索尔斯克亚成为红魔临时主帅后，他已经获得了4次上场机会，这或许意味他在老特拉福德仍有未来。
而略伦特尽管在热刺足总杯的比赛中上演帽子戏法，但有凯恩作为常规首发，他从2017年加盟至今，只进过一次英超首发名单。
30岁的马丁内斯本赛季的位置依然稳固，但如果拜仁的确希望将目前的阵容年轻化，那么他将在今年夏天以自由身离开球队。