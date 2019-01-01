比达尔：智利在美洲杯上是一支令人畏惧的球队

智利中场比达尔相信他的国家可以在巴西做一些特别的事情，因为他们希望把没有参加世界杯的失望抛在脑后。

阿图罗·比达尔认为智利是美洲杯上一支令人畏惧的球队，因为他的国家正试图从去年夏天没有资格参加世界杯的阴影中走出来。

智利在2015年和2016年的美洲杯上两次夺冠，两次都是点球击败阿根廷，但由于未能参加2018年的世界杯，该国的“黄金一代”失宠了。

自那以后，球队经历了一些重大的调整，32岁的比达尔现在是23名入选巴西美洲杯大名单的球员中年龄最大的球员之一。

尽管遭遇挫折，比达尔认为智利有能力在今年夏天的比赛中给人留下深刻印象，他们将在6月17日首轮对阵日本。

“这支球队从一开始到决赛都应该让人害怕。”巴塞罗那中场在圣保罗的球队酒店对媒体说：“我们希望这是一场精彩的比赛，但我们会一场接一场的比赛。一切都从新的开始：新的过程，新的球员，新的教练。我们花了很多天来讨论和处理事情。”

日本在南美召唤了一支经验不足的球队，其中17名球员还没有参加国际大赛的经验。曾代表日本国家队出场的球员之一是皇马新签下的久保健英，他被称为“日本梅西”。

比达尔声称，他的团队已经为久保健英和他的团队所面临的挑战做好了准备。

“久保健英是一个真正有实力的球员，他能去皇马是有原因的。”这位前尤文图斯和拜仁慕尼黑球员继续说道：“我们见过他，分析过他，我们知道如何阻止他。日本队是一支有组织的球队，他们速度很快，我们必须小心，集中精力，当他们出来进攻时，我们必须非常迅速地攻击他们，因为之后他们进入4-5-1阵型，很难进球。”

智利在2019年的三场比赛中只赢过一场，6月6日以2比1战胜海地。此前他们1-3输给墨西哥，3月1-1战平美国。