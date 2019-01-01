比达尔拒谈起诉事宜 称若拖欠实属不公

这位智利球星已经对巴萨提起了诉讼，要求加泰俱乐部向他支付应付而未付的240万欧元奖金。

按照西班牙报纸《ABC》的消息，比达尔向西甲和西班牙足协起诉巴萨，称俱乐部本应支付给他410万欧元，但实际只支付了170万欧元。

外界普遍认为这位巴萨中场会在1月离开西甲，重返亚平宁半岛，所以也有猜测这次诉讼是否存在配合转会的嫌疑。

不过比达尔本人并不愿对这次起诉多作解释，他强调法律问题将有专业团队进行处理。在接受智利电台AND采访时，比达尔说道：“我不负责这个，这就是为什么我有我的经纪人，有我的律师，他们会处理奖金的事宜。”

“如果钱款确有短缺，那对我来说就很不公平了。但就我们目前所经历的事来看，这个问题是比较奇怪。”

这位前拜仁及尤文悍将是在2018年夏天来到诺坎普的，当时他的身价为1800万欧元。不过本赛季，他仅为巴萨在西甲中出场过4次，显然无法与他在2018-19赛季各项赛事出场53次，帮助球队赢得西甲冠军及西班牙超级杯冠军的处子赛季相比。

“这个话题我刚到的时候说过了，我会（在回到西班牙的时候）再讨论。我现在是在过假期，我只想讨论这里发生的事。”

2011年，比达尔加盟尤文，他在斑马军团一共获得过7个冠军，包括4个意甲冠军。随后在2015年，他转会来到南部之星，又跟随拜仁夺得了3个德甲冠军。在智利国家队，比达尔也有115次出场纪录，帮助智利队赢得了2015年美洲杯冠军。