比达尔：在巴萨平静且开心 假期结束后再谈转会

这名智利人与前教练安东尼奥·孔蒂的重聚紧密联系在一起，因为他正在诺坎普努力争取上场时间。

阿图罗·比达尔坚称他对自己在巴塞罗那的未来感到“平静和快乐”，尽管他拒绝排除在转会窗口转会国际米兰的可能性。

这名中场球员在10月份表示，他不愿意成为巴尔韦德球队的替补，如果他的角色没有改变，他将不得不评估自己的选择。

据报道，比达尔在12月18日被告知将不会出现在德比的首发阵容后，愤然退出了训练，但他在周六对阵阿拉维斯的比赛中攻入一球，这也是他本赛季第四次首发。

国际米兰在本赛季上半段遭受了一系列的伤病，限制了他们在中场的选择，据说他们有兴趣在一月签下这名32岁的球员，他之前在安东尼奥·孔蒂执教尤文图斯时取得了巨大的成功，但是他不准备仓促做出任何决定。

比达尔回到祖国智利度过短暂的圣诞假期，他对记者谈到了可能的国米交易：“我的经纪人肯定看到这一点，但我在巴塞罗那很平静也很开心。等我回来再说吧。现在我想和我的家人在一起，然后回来做决定。”

“我不是决定是否上场比赛的人——那是教练。但是人们看到了，这让我冷静下来，我将继续利用我所有的机会继续得分，这是我喜欢做的。”

“我希望在本赛季结束时举起摆在我们面前的奖杯。”

比达尔在2019- 2020赛季的所有比赛中只首发了6场，布斯克茨、德容、阿图尔和最近的拉基蒂奇在中场更受重用。