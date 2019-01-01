比达尔力挺队友：桑切斯需要这个进球

比达尔表示，桑切斯在对阵日本队所取得的进球正是他所需要的。

阿图罗·比达尔认为阿莱克西斯·桑切斯在与日本的比赛中打入了他所需要的进球，此前他在曼联度过了一个“艰难”的赛季。

桑切斯所在的智利队周一在圣保罗4-0击败日本队，这是他自一月份以来的第一个进球。

曼联前锋在第82分钟接到阿兰吉斯的传中头球破门，一分钟后助攻巴尔加斯破门。

巴尔加斯为美洲杯卫冕冠军贡献了两粒进球，使他成为智利历史上的美洲杯最佳射手，也是美洲杯进球最多的现役球员。

比达尔说，这个进球正是桑切斯所需要的。桑切斯曾在2018-19赛季代表曼联出战27场比赛，攻入两球。

“亚历克西斯需要进球。他度过了艰难的一年，这给了他信心。“

桑切斯带领智利在美洲杯决赛中连续两次击败梅西所在的阿根廷队，帮助智利连续两年获得美洲杯冠军。

在这两次夺冠之前，智利队从未赢得过美洲杯冠军，在2015年首次夺冠之前，他们曾四次获得亚军。

现年30岁的桑切斯是智利国家队历史上的头号射手，他代表国家队出场125次，在他的国家队生涯中攻入42球。

然而，自2018年1月从阿森纳转会曼联以来，这位智利球星一直在苦苦挣扎，在代表红魔出场的45场比赛中，他只进了5球。

这些挣扎让他与离开老特拉福德的传言联系在一起，尽管考虑到这位前阿森纳球星在曼联的高工资，转会可能会很困难。

比达尔敦促智利继续进步。“从现在开始，我们必须专注于下场比赛。”他说：“我们知道，如果我们不断进步，我们将是一支非常危险的球队。”

比达尔和智利将在小组赛的后两场比赛中分别迎战厄瓜多尔和乌拉圭。