比赛风格时尚选择的先驱 内马尔一直效仿小贝

巴西国脚在巴黎圣日耳曼追随了一位标志性人物的脚步，他承认非常崇拜这位前英格兰队长。

内马尔承认，自己从小就想成为曼联传奇球星大卫·贝克汉姆那样的球员，这位巴西人曾模仿过这位前英格兰国家队队长的比赛方式。

在圣保罗，一个充满幻想的年轻人迈出了迈向超级巨星的第一步，他在开创自己的事业之前从欧洲的偶像身上获得了灵感。

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当内马尔突然在桑托斯横空出世的时候引起了人们的兴趣，最终他被带去到了巴塞罗那，而在此之前他一直在从贝克汉姆身上寻找灵感。

现在，他自己也已经成为了一个榜样，在诺坎普呆了一段时间，随后又来到了巴黎圣日耳曼，见证了他登上世界足球的巅峰，成为这个星球上最昂贵的球员。

内马尔正在追随贝克汉姆在王子公园的脚步，红魔学院的毕业生结束了他在法国的职业生涯，而巴西人说他一直想走同样的路。

“我是贝克汉姆的超级粉丝。”这位南美前锋说。

“我记得我年轻的时候，我总是追随各种类型的球员，所有的大牌球员。”

“我追随大卫是因为他踢球的方式，因为他惊人的传球，因为他的进球，因为他在球场上的决心。所以，我总是跟着他的步伐。”

然而，内马尔崇拜贝克汉姆并不仅仅是在球场上。

除此之外，这位在21世纪之交超越足球的男人还被奉为时尚偶像。

内马尔也从那里获得了灵感，这位28岁的球员以他华丽的外表——最近他把头发染成粉红色——和精致的服装而闻名。

内马尔说：“我模仿了他的很多发型。”

“很多，我们模仿他。我认为他是世界上最时尚的人之一，所以我们需要模仿他。我们没有他帅，但我们想学他的样子！”

“我认为我们需要一个先锋，一个有足够勇气去做这件事的人。我认为大卫的勇气就是一个象征。我也因为换了一个不同的发型或穿着不同的服装而受到批评。我认为批评是永远不会停止的。

“但是像我们这样的球员，不管你喜不喜欢，我们穿着更现代的衣服，就会被区别对待。我不认为这有什么不对，如果那样让我们感觉良好的话。”

“所以我感谢大卫的先锋作用，感谢他为我们打开了时尚界的大门。”