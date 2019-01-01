比肩传奇 亨德森为利物浦取得150场英超胜利

这位英格兰国脚在周六的英超联赛中第150次帮助红军获胜，成为了俱乐部历史上第四位取得如此成就的球员。

乔丹·亨德森在利物浦赢得了第150场英超联赛的胜利，他加入了俱乐部传奇杰拉德、卡拉格和海皮亚的行列。

当他在2011年夏天来到安菲尔德的时候，很少有人能预料到他会有如此高的成就。

他现在是尤尔根·克洛普计划的重要组成部分，在上赛季举欧洲起冠军联赛的奖杯后，他希望拿到英超冠军。

利物浦在周六2-0战胜沃特福德的比赛后，以10分的优势领先于追赶者，继续保持着30年来首次夺得顶级联赛冠军的良好势头。

那场胜利也见证了亨德森创造了一个值得注意的里程碑——在他之前只有三个人做到了这一点。

杰拉德、卡拉格和海皮亚在利物浦保持着胜场纪录，亨德森现在站在他们旁边。

他的胜率也比他之前的球员高：亨德森59%，海皮亚54%，杰拉德52%，卡拉格51%。

这位29岁的球员已经为利物浦出场255次，在所有比赛中出场346次。

他有时是一个受争议的角色，但是这个赛季他又赢得了很多喝彩。

维吉尔·范戴克对他的队长说：“乔丹是这支球队的重要球员。他的贡献有时被忽视了。我不知道他在俱乐部外是否被低估了，但在俱乐部里，我知道我们都对他评价很高。他是我们的队长，他总是以身作则。”

亨德森和另一位经验丰富的球员詹姆斯·米尔纳也被誉为将利物浦团结在一起的“胶水”。

前红军前锋斯坦·科利莫尔在《镜报》上说：“我和很多利物浦球迷一样，他们也想知道亨德森是否应该在队中，更别说是队长了。但是这对搭档不仅回答了关于他们的问题，他们已经成为了球队和更衣室的一部分。”

“任何一支球队，如果有很多不稳定的球员和年轻球员，就需要一种胶水来把他们粘在一起，这两个人已经做到了，而且还为利物浦做了一些事情。”