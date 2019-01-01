比欧冠更爽 奥里吉：最爱的进球是绝杀埃弗顿

这名比利时前锋说他最享受的是对阵同城对手进球的感觉——甚至比他在欧冠的关键进球还要爽。

利物浦前锋迪沃克·奥里吉宣称他最喜欢的进球是他在默西塞德德比对阵埃弗顿的比赛中最后时刻的制胜球，这一排名甚至超过了他在欧冠对阵巴塞罗那和托特纳姆热刺的历史性进球。

2018年12月，比利时前锋利用乔丹·皮克福德的一次失误，在伤停补时阶段攻入一球。

之后，他在欧冠半决赛4-0战胜巴塞罗那的比赛中梅开二度，帮助他的球队扭转了首回合0-3的落后局面，包括著名的第四个进球，这来自于特伦特·亚历山大-阿诺德的角球。

他还在最后时刻锁定了利物浦在欧冠决赛的胜利，将比分改写为2-0，终结了热刺反扑的希望。

然而，他在德比战中的进球出人意料地成为了他最难忘的、有意义的进球。

“（我最喜欢的进球）绝对是对埃弗顿那一个，第90+6分钟。”奥里吉告诉《每日电讯报》：“我记得去曼彻斯特机场的时候。有个埃弗顿球迷在边境检查，他对我说，‘我不会让你进来的。’”

“我当时想：‘什么？’这都是善意的玩笑。这是他们在这座城市谈论最多的进球。这是惊人的。我爱它。它展示了支持者的心。你知道，这是利物浦。”

“我在Instagram上看到了（对阵巴塞罗那的制胜球）。（我的手机上没有保存视频），没有。我喜欢把它形象化。如果我想重温某件事，我闭上眼睛，在沉默中前行，然后我能再次看到它。”

“人们问我最喜欢的进球是哪个，我说这很难选择。德比的进球和决赛的进球是完全不同的感觉。我把它存入了经验银行。”

奥里吉表示，他很感激自己在利物浦丰富的历史中经历了这么多重要的时刻，能够成为这支强队的一员。”

“这对以后讲故事很有好处，”他说：“人们都这么说。我越来越意识到，能在这样一个时代加入这样一支球队，我是多么的感恩。也许在我职业生涯的最后，我可以说我尽了最大的努力来帮助这支球队。”

周六，奥里吉和利物浦将在俱乐部世界杯决赛中对阵弗拉门戈，他们将在2019年再争取一座奖杯。