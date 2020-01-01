比安奇：比较马拉多纳和梅西就像比较毕加索和莫扎特

这位那不勒斯前球员和教练认为，很难说这两位阿根廷球员中谁是最好的。

前那不勒斯中场球员和教练奥塔维奥·比安奇曾说，将迭戈·马拉多纳和莱昂内尔·梅西比较，就像将毕加索与莫扎特相提并论一样。

梅西和巴塞罗那将前往那不勒斯参加周二晚上欧冠16强淘汰赛的第一回合比赛。

这两位阿根廷超级巨星经常被拿来比较，但比安奇认为，由于他们所处的时代不同，很难说谁更好。

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“我和恩里克·奥马尔·西沃利一起踢球，他是一名令人印象深刻的阿根廷左脚球员，我训练过迭戈·马拉多纳，我也很想和梅西合作。”比安奇对够力足球说。

“我一有机会就看他比赛，因为我喜欢这样的球员，他们的血液里流淌着足球的血液。”

“但他们来自不同的时代——就像人们比较马拉多纳、克鲁伊夫和梅西一样。我能说的是看到每个人在球场上都是一种快乐。我们很幸运，在每个时代我们都有这么多这样的球员。”

“艺术家也是如此；你可能会喜欢亨利·马蒂斯、保罗·高更、毕加索、贝多芬、莫扎特或其他任何人，但他们都远远超出了既定的范围，你所能做的就是等待下一个天才出现在各自的项目中。”

“他们太好了，试图比较他们和区别他们是不友好的。你不能把最好的画家或音乐家对比，因为每个人都生活在自己的历史时代。”

比安奇还对巴塞罗那的情况发表了评论，有报道称俱乐部队长梅西和足球总监埃里克·阿比达尔之间发生了争吵，他希望他的前东家能在他们相遇时抓住机会。

“我在报纸上读到，巴塞罗那有很多大问题，我所知道的是，这类球员需要一个非常特殊的环境来展现他们的优秀。”比安奇继续说道。

“如果他们感到悲伤，对他们来说就会困难得多。传统上，如果有什么事情困扰着他们，这种水平的球员就不能充分展示他们的足球才能。在我看来，巴萨现在的状态不是很好。”

“制度问题在球场上很明显，梅西在球场上看起来有些悲伤。他不可能像马拉多纳那样独力取胜。”

“他需要高水平球员的围绕，这就是为什么他在哈维和伊涅斯塔这两名球员的身边度过了他最好的时光。”

“伊涅斯塔是任何球队的理想球员。他是一个拥有一切可以成为理想球员原型的球员。梅西是一个纯粹的天才，但伊涅斯塔是一个可以做到的最称心如意的球员。”

“所以巴塞罗那有他们的问题，那不勒斯也没有什么可以失去的，他们有足够的技术来为巴萨制造严重的问题。”