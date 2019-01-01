比利时天才中场真香 蓝狐准备破纪录买断

布伦丹·罗杰斯已经证实他可能在今年夏天打破莱斯特城的转会费记录。

目前为止，莱斯特城最大的一笔转会费是2900万英镑，这笔钱花在了葡萄牙体育前锋伊斯兰·斯利马尼身上。

现在，主教练罗杰斯在2月份从苏格兰冠军凯尔特人加盟后，将再次挥金如土。

他想要买断令人印象深刻的租借中场球员蒂勒芒斯，但是与这位21岁球员的母队摩纳哥的交易将花费4000万英镑。

当被问及他今夏是否能打破莱斯特城的转会费纪录时，罗杰斯回答说：“钱肯定会涨。我们将看到。如你所知，这个数字每年都在上升。你为质量付出代价。我们的理念是引进人才并培养他们。引援方面有很多工作要做，我们还有每周的例会。每天都有球员的对话。当你试图引进球员来提高阵容的时候，这从来都不是件容易的事。这总是很复杂，但幕后有很多杰出的工作。”

罗杰斯正在为周日主场迎战阿森纳做准备，莱斯特城继续追逐第七名的成绩，同时也有可能获得欧联杯的席位。

枪手也进入了欧联杯半决赛，但是在欧洲的进步是有代价的——自从晋级到欧联杯四强后，乌奈·埃梅里的球队在联赛中接连失利，输给了水晶宫和狼队。

罗杰斯承认：“他们在欧罗巴联赛中做得很好，但有时在赛季的这个时候会感到疲劳。毫无疑问，这是可以做到的，尤其是在赛季末。你只要坚持住就行了。在赛季的这个阶段，心理和身体的健康是非常重要的。在这个赛季的这个时候，每场比赛都意味着一切。无论是在国内还是在欧洲，这都是生意。这很有挑战性，但这正是你想要的。对于阿森纳这样的球队来说，这是一段艰难的旅程。但他们是一支顶尖球队，专注于做得更好。当对手认为存在弱点时，顶级球队会做出回应。我们正在为一场非常艰难的比赛做准备。”