比利时主帅谈巴萨绯闻：我现在专注于比利时国家队的工作

这位比利时主帅被传将成为巴萨新教练，他对于自己的球队在欧国联中的前景相当看好

罗伯托-马丁内斯坚持他仍然专注于比利时，尽管有传言说他将会执教巴塞罗那。

这位前埃弗顿和维冈竞技的主教练是接班科曼的候选人之一，科曼在2021-22赛季令人失望的开局后，帅位已经岌岌可危。

虽然马丁内斯是土生土长的加泰罗尼亚人，但他只专注于自己在比利时国家队的工作。明天凌晨，欧洲红魔将在欧国联半决赛对阵法国队。

马丁内斯在接受够力足球专访时说道：“说实话，我并没有花太多时间考虑我的未来，我的职业生涯表明，我没有为达到现在的成就制定计划。我只是从一个项目到另一个项目。你知道你必须专注于今天。”

“在足球运动中，如果你开始思考，你的表现就会下滑，在你所做的事情上做得不足。就我而言，我对自己所做的事情非常满意，我只是在努力实现下一步。”

“最后，如果我到了必须做出决定的地步，我会尽量做出对每个人来说最好的决定。”

马丁内斯的球队将在欧国联半决赛中对阵法国队，胜者将在决赛中对阵西班牙。

谈到可能与祖国西班牙交手，马丁内斯说道：“你永远不会失去自己的根源，我非常非常自豪，我的家人就是西班牙人。”

“但是你要学会不要错过任何地方，无论你身在何处，都要在快乐的环境中找到一个家。我作为国家队教练的第一场比赛是对阵西班牙，这确实是件很奇怪的事情。”

“这真的奠定了我们从那时开始的工作方式。现在，我们可能有机会与西班牙碰面，这将是一场非常有趣的比赛，这表明这项赛事真的很有效。”

“它给法国队、西班牙队和意大利队带来了赢得奖杯的机会。不管你怎么看待比利时的故事，它都是非常特别的。”

谈及西班牙国家队主帅路易斯-恩里克，马丁内斯表示：“他做得非常好，我认为他有一种非常清晰的工作方式，他也很清楚地知道自己想要让球队踢出什么样的足球。你可以通过不同的球员，不同的人员来做到。”

“我认为他们在欧洲杯的表现很有趣。有很多球员都很有个性。他们能够克服比赛早期的困难。”

“他们很不幸地输给了意大利。让人印象深刻的是，我们拥有这些特点各不相同的国家队主教练，尽管他们使用了许多不同的球员。”