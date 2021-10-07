比利时主帅：我很欣赏曼奇尼 相信比利时能赢得冠军

这位前埃弗顿主教练回顾了他的球队在欧洲杯中输给意大利的比赛，并谈到自己是否会在未来前往意甲工作。

罗伯托-马丁内斯近日接受了够力足球专访，他盛赞了意大利主帅曼奇尼的工作成果，并表示期望终结比利时国家队的无冠纪录。

马丁内斯说道：“我对曼奇尼的印象非常好，他创造了一支真正理念清晰的球队，他的踢球方式更符合俱乐部而不是国家队的期望。”

“他们有一段完全不同的旅程，我认为这是非常聪明的方式，他利用这个机会选择了一支没有进入2018年世界杯的球队，并在所有的方面和基础上都保持我们期待的意大利足球。”

“他们在欧洲杯上表现非常非常出色。对于一支没有获得上一届比赛参赛资格的球队来说，这是非常令人印象深刻的。我们发现，当我们在上半场与他们比赛时，我们得到的印象之一是，这支球队拥有许多其他球队所没有的势头。”

被问到自己会不会去意大利足坛工作时，马丁内斯表示：“我总是说，在足球方面，我相信双方的关系和足球项目。它在世界的哪个地方并不重要。这是关于时机，长期项目，并建立一些东西。”

“这就是我真正喜欢的，建造一些东西，这才是那个相信你的人的重要性，而不是你所工作的联赛的本质。”

谈及比利时在欧洲杯中打进四分之一决赛，马丁内斯表示：“我认为，一支国家队要第一次赢得奖杯，存在很大的心理障碍。”

“我们看到国家队在锦标赛中有好有坏，比如2018年的意大利队，但他们觉得无论什么时候在比赛中，他们都有权利赢得比赛。我认为，如果你从未赢得过重大赛事，你就不会有那种心理上的感觉。”

“我们对欧国联感到高兴，这是一个出色的补充。我认为它解决了国际足球发展中的许多问题，是值得赢得的冠军。”

“我们将对阵与我们世界排名相近的国家，我们必须通过与英格兰和丹麦的比赛进入半决赛，这两个国家都在欧洲杯上表现出色。”

“这是一个享受两场精彩比赛的机会，但可能是通过历史和出色的工作给了这些球员信心，试图赢得这些比赛。”

“我们没有欧洲冠军或世界冠军，但我们这一代的比利时球员有投入和天赋。”