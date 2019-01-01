毒奶放大招 瓜迪奥拉：恭喜红军 利物浦是冠军

曼城遭遇了本赛季的第一次失利，而克洛普的球队保持着百分百胜率。

瓜迪奥拉在曼城输给诺维奇后“祝贺”对手利物浦赢得英超冠军。

曼城主帅在输球后开玩笑说，在利物浦以5分的优势领先曼城之后，尤尔根·克洛普的球队已经赢得了联赛冠军。

“我们还在九月……我们要这么做吗？好吧：恭喜你们，利物浦，你们是冠军。”

“我们这才九月！我们会恢复，去乌克兰，然后再回来。”

“当然，我们已经落后了5分。托特纳姆热刺（的比赛）是一个遗憾，因为我们踢得很好。对诺维奇的比赛中，关键的部分，比如定位球，球员必须知道该怎么做。”

利物浦以5分的优势领先曼城，这是他们五场比赛中的第五场胜利，他们成为因英格兰顶级联赛历史上第一支连续赢得14场比赛且每场比赛至少打进两球的球队。

与此同时，曼城在经历了本赛季的第一次失利后，排名第二。在本赛季早些时候，他们在8月份与热刺2-2战平时也丢掉了分数。

然而，瓜迪奥拉在赛季初并没有表现出任何的担忧，他表达了他对和现在的球员们一起工作的喜悦。

“作为一名教练，能和这些家伙在一起是一种乐趣。”这位曼城主帅说：“我不知道这个赛季会发生什么，直到最后一段时间。但我不会怀疑球员们为我、为俱乐部、为所有人所做的一切。”

“我是一个总是说真话的人。”他补充道：“在更衣室里，我和他们交谈，同时我也知道每一次训练和他们所做的每一件事。我们会一直坚持下去，直到赛季结束。”

上赛季曼城以一分的微弱优势击败克洛普的球队夺得英超冠军，同时在本赛季社区盾的点球大战中击败了红军。