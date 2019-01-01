每次见斯特林他都在变？福登：都变得更棒了

福登在昨晚的杯赛中完成了他本赛季的第一次首发，他希望自己能在队友的积极影响下，成为球队征战英超的常规选择。

当地时间周二晚间的卡拉宝杯比赛，瓜迪奥拉的球队凭借斯特林和赫苏斯的进球以及席尔瓦制造的乌龙，3-0击败英冠球队普雷斯顿。

福登在本场比赛中完成了自己本赛季的首次首发登场。他表示自己受到了队友斯特林的鼓舞，希望能够和后者一样，在伊蒂哈德获得属于自己的一席之地。

这位19岁的英格兰中场说道：“每次我看到他，我都会’哇‘，我每次见他，他都比上次见面更加出色了。”

“他还有很大的进步空间，这是他的优点，他还很年轻，正在不断进步，并且渴望进步。”

“不管是比赛中还是训练场上，他都在帮助我，给我建议，告诉我一名年轻球员会经历些什么。”

福登本赛季在英超赛场，至今只获得了10分钟的出场时间，他四次坐上替补席但未能替补登场，而8-0大胜沃特福德的比赛，他因为胃部不适缺席。

曼城主帅瓜迪奥拉之前曾表示，这位U71世界杯冠军在争取位置的时候缺乏魄力，但福登坚称自己一直在努力用球场上的表现征服自己的教练。

“我获得的所有比赛时间都很重要，我会全力以赴，并且享受其中。”

“我（在面对普雷斯顿的比赛中）出场，所以这就是最重要的。我只需要继续向前看。”

“我只是尽力抓住来到我面前的任何比赛时间，并且争取做到最好。”

而在对阵普雷斯顿的阵容里，福登并不是唯一一个青训球员。后卫贝利斯也在这场比赛中完成了自己的一线队首秀，福登对于这位比自己还小2岁的队友印象也很深刻。

他继续说道：“这对俱乐部来说很棒。能够看到泰勒完成首秀这真好，我为他感到高兴。”