每天都和贝尔说早安 齐祖否认关系破裂欲赶人

白衣军团主帅坚称他与贝尔的关系没有问题，并且希望威尔士人能够继续留在伯纳乌。

尽管度过了一个流言漫天的夏窗，但贝尔至今仍就身披皇马战袍。本周有消息称，皇马向曼城开价7000万镑加上贝尔，希望能够换取蓝月亮最近状态火热的斯特林。

不过皇马主帅齐达内在本轮欧冠赛前新闻发布会上，否认了将在1月放走贝尔的可能。

齐达内说道：“我希望加雷斯留在这里直到本赛季末。”

“人们一直在说我希望他1月离队，这毫无根据。我们的球迷必须要往积极的方面想，球员本身也是愿意和我们在一起的。”

“他已经回到球队，希望能够把伤养好，但他现在就是单纯地还没有痊愈。”

在上月中旬威尔士与克罗地亚的欧预赛比赛中，贝尔出现伤情，最近一个月时间都没能在伯纳乌获得上场机会。

尽管如此，皇马球星还是入选了威尔士新一期的国家队大名单，他将继续为红龙军团出战对阵阿塞拜疆和匈牙利的两场欧预赛。

齐达内继续说道：“他现在还没有恢复常规的训练，所以我们要看看每天的情况。他的国家有权利征召他，这是国际足联的安排，我们对此无能为力。但球员的愿望是希望保持健康并且准备好上场。”

“他上周才重新投入训练，我们会看看他是否准备好为他的国家队效力，但同时令我们感到遗憾的是，他还没有准备好为我们效力。”

不过法国人否认他与这位边锋的关系已经破裂，他补充道：“我们每天都要和对方说早安的。”

“我喜欢我的每一位球员。我不可能和所有人都保持非常亲密的关系，但我和加雷斯之间也不存在任何问题，即使当我们讨论起关于离队问题的时候。我和他在一起挺开心的。”

“你们媒体应该停止一直在讨论同一件事，或者一直在比赛前问我们关于他离队的事，因为我的回答都是一样的。”

“最重要的是在比赛之前，他还是我们队内的一员，他也会在中场休息时鼓励球队。他希望球队获胜，我对此毫不怀疑。”