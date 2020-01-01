每个位置都太强 博格坎普：阿森纳方面无法决出最强之人

这位荷兰前锋曾在伦敦北部与许多超级巨星共事过，他对自己曾经的队友的能力表示了敬意。

丹尼斯·博格坎普表示，蒂埃里·亨利是阿森纳“迄今为止最优秀的球员”，即使他只发挥了“70%或80%的实力”时也是如此。除此之外，他还夸奖了枪手阵中曾经拥有一大批令人羡慕的世界级天才。

这位荷兰前锋是第一批来到北伦敦的球员之一，帮助这支英超重量级球队开启了一个难以忘记的成功时代。

博格坎普在温格到来之前就已经加盟了阿森纳，不过没多久以后，亨利、皮雷斯、维埃拉和坎贝尔等人也加入了博格坎普的行列。

其他球队

他们曾一起在海布里赢得了获得了三次英超冠军，其中还包括传说中的2003-04赛季的“不败赛季”。

在那段时间里，阿森纳从后场到前场都拥有超级巨星，在温格手下，你很难对他们的天赋和重要性进行排序。

博格坎普也承认了这一点，他的实力足以与阿森纳历史上的头号射手亨利相媲美。

这位前荷兰国脚在阿森纳官方的In Lockdown播客节目谈到了他曾经的队友们:“我觉得很难说谁是我们之中最好的。”

“我很幸运能和阿森纳的那四位后卫一起踢球，因为我从未见过这样的后防线，四名后卫和门将之间的关系如此紧密，这台神奇了！”

“当然，你可以选择像亨利，这样显而易见的最佳球员。这可能也是一个事实，因为他确实是我见过的最有天赋的球员。不仅仅是在比赛中，我从他的训练中也能看到这一点。大多数时候，他的训练似乎只发挥了70%或80%实力，但他依旧是迄今为止最好的球员。”

“那是一段荒唐的时光，因为他太强了。我和维埃拉一起踢过球，他是一个可以改变比赛的球员。即使在那个时代，他也能凭借一己之力改变整个中场。”

“所有人都知道他的第一场比赛，当他在下半场替补登场时，完全改变了比赛走向，你怎么能去比较这些球员呢？比如你去拿亨利和维埃拉比较？最好的应该是他们还是后防线上的四位后卫？我觉得这太难了。除此之外，还有皮雷，他也是一位出色的球员。永贝里？也许他他不是天赋最高的球员，但他却拥有非常好的效率，并且能够决定比赛。还有后来加盟的一些人，比如图雷和坎贝尔这样的后卫？”

“就像我说的，我很幸运能和很多优秀的球员并肩作战，但是要选出最好的球员真的很难。这是不可能的。每个人在自己的位置上都对球队至关重要。”

博格坎普在阿森纳效力了11年，在2006年挂靴之前，他出场423次，进球120个。