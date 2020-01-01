每一分钱都花得很值：伊哈洛和B费的到来让曼联朝着欧冠迈进

红魔在奥地利以5-0大胜林茨，他们在一月份的状态回归让自己的不败战绩达到了11场。

在一月份新签球员出色表现的帮助下，曼联在客场5比0轻松战胜了奥地利劲旅林茨，红魔正朝着自己的欧冠梦想稳步前进。

由于新型冠状病毒带来的恐惧，很多人都在讨论世界各地联赛停摆、推迟或者空场的问题，700多名购买了这场比赛客场门将的曼联死忠也同样深受其害，被迫错过布鲁诺·费尔南德斯又一次大师级的表演，也没能见证伊哈洛令人惊讶的进球效率。

有些球员需要时间来适应新的联赛和新的球队，但很显然，布鲁诺·费尔南德斯并不位列其中。这位红魔中场核心在老特拉福德与队友们的配合堪称天衣无缝，而在林茨，他又一次发挥了关键作用。

其他球队

本场比赛，布鲁诺·费尔南德斯在上半场助攻伊哈洛破门，为曼联首开了记录，这是他自一月份加盟曼联以来的第九场比赛，也是他为红魔贡献的第四次助攻。不过，由于伊哈洛惊人的发挥，很多人可能会忽略这一点。

伊哈洛在本场比赛的进球堪称完美，这位租借而来的前锋在弧顶位置接前场左路布鲁诺·费尔南德斯的外脚背传球，随后在杂耍式颠球后，一脚重炮轰门，皮球砸中门将后弹进了球门，帮助索尔斯克亚的球队在上半场就取得了领先。

这名挪威人在空旷的林泽球场教练区观看了自己球队一月转会带来的成果。

伊哈洛在林茨的表现再次展示了自己的特点，出色的防守能力以及在球门前的冷静，这是曼联急需的一个前场支点，再加上布鲁诺·费尔南德斯的到来，这两人的出色发挥让曼联重燃了进军下赛季欧冠的希望。

在不久之前的一段时间里，曼联曾遭遇了一段不短的低迷期，当时所有人都看衰了他们重回欧冠的可能性。不过现在，他们已经斩获了11场不败的惊人战绩，这是除了索尔斯克亚成为曼联主帅的头几周以来，取得的最长一次连续不败，他们看上去已经成为了一支组织有序的强队，联赛和欧联都是他们重回欧冠的通道。

实际上，在曼联在对阵奥地利劲旅的这场比赛中，红魔在很早的时候就有机会将皮球送入对手球门，比如马塔开局的那记头球，又比如B费开出的完美角球为麦克托米奈和马奎尔提供了进球机会。相较于上周末的曼市德比，索尔斯克亚本场比赛做出了一些调整，但他并没有改变球队的基础，依旧让布鲁诺·费尔南德斯继续在球场上征战。

对曼联来说，刚刚加盟或者伤愈归来的新球员已经站稳了脚步，你可以在球场上看到他们指挥式的表现。比如拜利，他被安排在马奎尔身边，这是他伤愈归来后的第四场首发。布兰登·威廉姆斯在右后卫位置上的表现也很出色，索尔斯克亚球队本场比赛的表现也令人印象深刻。

在中场休息过后，回到球场的曼联很快就扩大了自己的领先优势，先是丹尼尔·詹姆斯打破了自己32场比赛的进球荒，接伊哈洛直塞的他沿左路内切后冷静抽射球门右下角得手。这位30岁的前锋从比赛开始到结束的表现都堪称完美，他给曼联带来了另一种进攻选择。

在中场方面，除了布鲁诺·费尔南德斯在这个夜晚给外界留下了深刻印象，弗雷德的表现也可圈可点。他在比赛的第82分钟，在中圈前沿送出了一记手术刀直塞，帮助马塔在点球点附近低射近角破门。

在比赛的最后时刻，曼联依旧在努力进攻，先是钟塔西直塞，帮助格林伍德小禁区前沿左脚小角度破门，而后，佩雷拉接弗雷德推传后在距离球门30米开外突施冷箭，远射破门。

在这场比赛过后，曼联进入欧冠的可能性大增，联赛与欧联杯，都成为了俱乐部回归正确道路的有用途径。