母亲突发中风 C罗紧急飞回马德拉

尤文球星目前已乘飞机回到了马德拉的家中，他的母亲因疑似中风而入院治疗，这可能意味着他将错过与AC米兰的意大利杯比赛。

周二凌晨，克里斯蒂亚诺·罗纳尔多的母亲疑似突发中风，被紧急送往了医院，目前他已经乘坐飞机飞回了马德拉的家中。

65岁的多洛蕾斯目前正住在葡萄牙马德拉当地的内里奥-门多卡医院，她将在接下来的几个小时内接受检查，以确定自己的身体状况。

据悉C罗的母亲已经从动脉中移除了一个血栓，目前情况比较稳定，人的意识也是清醒的，但仍需要进一步观察。

其他球队

这名尤文前锋乘坐私人飞机飞回了自己出生的马德拉岛，在此之前他已经得到了意甲豪门给予的一天假期。

上周日，C罗被媒体拍到在在伯纳乌观看了老东家皇马战胜巴萨的国家德比，尤文图斯目前正因为新冠病毒的爆发被迫修整。

原本他们应该在上周末坐镇都灵安联球场迎战国米，但这场比赛最终被推迟。

C罗此前已经回到了都灵，和队友一同备战与AC米兰的意大利杯半决赛第二回合的比赛，不过因为母亲突然患病，葡萄牙巨星能否出战仍不能确定。

截至目前，C罗和他的三个兄弟姐妹均没有发布任何官方评论，他们希望外界尊重母亲，让她在重症监护室好好休息。

C罗的母队葡萄牙体育目前已经发表了一份声明，住院多洛蕾斯这位伟大的母亲能够早日康复，社交媒体上的球迷也对她的遭遇表达了同情。

事实上，这并不是多洛蕾斯第一次遭遇健康危机，此前她就曾被诊断出罹患癌症，但最终被治愈。2009年，C罗曾给母亲接受治疗的医院捐款10万英镑，帮助其建立了一个新的癌症中心。

2019年2月，在C罗的34岁生日之前，多洛蕾斯就曾透露自己正在与病魔斗争，她告诉记者：“我在马德里进行了另一侧乳房的手术，并接受了放疗，现在正在为我的生命而战。”

在意大利杯比赛过后，尤文图斯将在周日回归意甲，挑战联赛弱旅博洛尼亚。