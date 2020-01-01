母亲：很多俱乐部都对卡瓦尼感兴趣 目前他不想离开欧洲

这名乌拉圭国脚在冬季转会窗口关闭时曾与马竞联系在一起，他可能会在下个转会期以自由球员的身份前往西班牙。

这位巴黎圣日耳曼前锋的母亲表示，即将成为自由身的卡瓦尼拥有很多选择，她还暗示自己的儿子可能会转会去一月份没能加盟的西甲豪门马德里竞技。

这名乌拉圭国脚在冬季转会期曾与西班牙豪门联系在一起。原本这一转会曾接近达成，但由于法甲霸主并不愿意在这个关键时刻将其放走，最终这笔交易未能成行。

然而，随着卡瓦尼与巴黎圣日尔曼的合同即将到期，他可能会前往其他地方接受新的挑战时，目前他还在等待。

其他球队

根据他母亲的说法，乌拉圭人将在下个转会期拥有多种选择，前往西甲就是其中之一。

贝尔塔·戈麦斯告诉乌拉圭媒体Ovacion Digital:“幸运的是，目前有很多俱乐部对签下卡瓦尼感兴趣。他仍然不知道自己会去哪里踢球，他与巴黎圣日耳曼的合同还剩三个月的时间。”

“我们必须仔细考虑清楚。目前，他没有返回乌拉圭的打算，并计划继续留在欧洲，甚至是前往西班牙踢球。”

根据此前的报道，卡瓦尼有可能会重新回到南美，佩纳罗尔和博卡青年都是他的追求者。

不过，戈麦斯似乎已经排除了这样的可能性，并为马竞重新点燃签下自己儿子的热情。

不过，这笔交易能否成行仍然犹未可知，因为在一月份转会破裂之后，床单军团主席恩里克•塞雷佐曾猛烈抨击了卡瓦尼家族的某些成员。

他表示:“我不想指出任何具体的人，但我认为一些球员及其亲属和经纪人是可耻的。”

“这简直算得上令人发指。我们来这里不是为了被抢劫或做一些什么奇怪的事。”

戈麦斯也对马竞掌门人的批评进行了回应:“只要主席先生愿意纠正自己所说的话，埃丁森在夏天转会加盟马德里竞技并不是不可能的。”

“马竞主席必须道歉。我们没有恶意，如果他愿意收回自己说过的话，一切都可以得到解决。”

“我的儿子将会得到很多邀请，这是毫无疑问的，因为他是一个已经证明了自己的前锋，就像他这些年所表现的那样。”

“但是他一直在考虑加盟马竞的事情，因为他想在迭戈·西蒙尼手下踢球。”