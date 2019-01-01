死敌阵营的建言 内文豪：曼城冬窗不砸钱就无法卫冕

曼联名宿加里-内维尔认为，曼城主帅瓜迪奥拉需要在冬窗投入更多转会资金，否则联赛冠军将会拱手让给竞争对手利物浦。

据《太阳报》消息，曼联名宿加里-内维尔认为，曼城主帅瓜迪奥拉需要在冬窗投入更多转会资金，否则联赛冠军将会拱手让给竞争对手利物浦。

联赛卫冕冠军的曼城本赛季遭遇利物浦强力的冲击，目前联赛7轮过后已经落后全胜的对手5分，而且面临拉波尔特和斯通斯长期缺阵后带来的防线危机。加上前队长孔帕尼夏天已经离开，目前俱乐部只剩下奥塔门迪一位健康的中卫。

曼城的防守弱点在最近几周被放大，尤其是2-3不敌诺维奇一役更是暴露无遗。在3-1击败埃弗顿赛前，瓜迪奥拉声称俱乐部在接下来的冬窗重开时无法斥资重金加强防线人员。

但内维尔坚称，曼城应该继续花钱，否则他们的联赛和欧冠冠军美梦将会破灭。

在接受天空体育采访时，内维尔说：“曼城必须在冬窗砸钱，我今早看到瓜迪奥拉说他们没有钱，（这不可能）他们的钱比谁都多。一年半前他们都曾在冬窗砸钱引进拉波尔特，我觉得他们以后还得这么做。”

“现在的状况对于赢得欧冠和英超还不够，瓜迪奥拉懂的，它比任何一个人都了解。”

“他们在转会上设定了界限，也许不在转会资金上，而是能吸引合适类型球员加盟的薪资结构。孔帕尼离开带来的影响不仅在球场内，也在球场外。像他这样的球员并不多，所以他的作用很难被取代。”

在与埃弗顿的比赛中，瓜迪奥拉被迫起用费尔南迪尼奥客串中卫，年轻球员埃里克-加西亚以及泰勒-哈伍德-贝利斯则是迫不得已的选择。