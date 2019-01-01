武磊再送别主帅 西班牙人官宣马钦下课

在被莱加内斯击败后，鹦鹉军团做出了本赛季第二次换帅的决定。

在不敌莱加内斯之后，中国球星武磊所在的西班牙人决定再次改变掌舵者，他们在最新的声明中正式宣布了解雇主帅巴勃罗·马钦的决定。

“巴塞罗那皇家西班牙人足球俱乐部官方宣布：巴勃罗·马钦不再担任俱乐部男足一线队主教练，同时乔迪·格雷罗、乔迪·巴尔塞尔斯和卡莱斯·马丁内斯等技术人员也从即日起停止工作。

俱乐部感谢巴勃罗·马钦及其教练团队在这几个月的工作，并祝愿他们未来一切顺利。”

自接管球队以来，马钦只率领西班牙人在15场比赛中取得了剩3平8负的糟糕战绩。尤其是在联赛中，“鹦鹉军团”更是只获得了1胜2平7负，成为了俱乐部历史前十场战绩最差的主帅。

尽管他还在欧联杯赛场上取得了2场胜利，并让这家巴塞罗那球队成功晋级16强，不过这样的成绩并不足以让他在这个最负盛名的联赛中站稳脚跟。

根据够力足球西班牙站所了解到的情况，这家由中资控股的西甲劲旅已经与不同的主帅候选人进行了交流，比如阿根廷名帅豪尔赫·桑波利，鹦鹉军团早在两周前就已经与他们进行了接触。

候选者中的另一人前智利国家队主帅皮济，他在离开圣洛伦佐之后就一直赋闲在家。

这位阿根廷教练对西甲联赛并不陌生，他曾先后效力于巴塞罗那、特里内费和瓦伦西亚。在结束球员生涯后，皮济还曾担任过瓦伦西亚主帅，不过他只带领球队排在了第八名的位置。