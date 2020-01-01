此路不通 多特传奇再度警告曼联：桑乔不会在今夏离队

曼联引进桑乔的交易看起来不会在今夏达成，多特蒙德领队凯尔再次强调这位英格兰国脚不会在今夏离开。

多特蒙德领队凯尔重申，未来桑乔确实有可能离开多特蒙德去接受新的挑战，但这一切不过在这个转会窗口中发生。

桑乔与曼联的泡沫新闻贯穿了整个夏天，不过根据此前的报道，红魔并不愿意满足德甲豪门对这位英格兰边锋的1.2亿欧元要价。

而多特蒙德为桑乔设定的转会最后截止期限也已经过去，多特蒙德坚持其不会在今夏前往任何一家其他俱乐部，大黄蜂传奇、现任领队凯尔也再次站出来，重申了俱乐部的这一立场。

其他球队

“杰登·桑乔在训练中表现得很棒，也很专业，他很喜欢上场踢球。”凯尔告诉Ruhr Nachrichten。

“是的，未来某一天他确实可能会选择离开多特蒙德去迎接新的挑战，不过他现在在这里过得很开心，而多特蒙德对继续拥有他也很开心。”

“他在这里，并且他将继续留在这里。这是俱乐部的一个重要声明，，因为我们身负着很明确的责任。没有了桑乔，这支球队会表得很糟糕。”

上个赛季的Opta数据支持了凯尔的说法，即如果没有这位前曼城球员在场，多特蒙德的数据将全面下滑。

桑乔的17个联赛进球仅次于罗伯特·莱万多夫斯基(34)和蒂莫·维尔纳(28)。而托马斯·穆勒的(21)是唯一一个助攻数超过桑乔（16）的德甲球员。

他创造的机会在整个德甲联赛中排名第七，上赛季他为多特蒙德创造了69次机会。

在多特蒙德以3:0战胜门兴格拉德巴赫的新赛季第一场德甲比赛中，桑乔在第78分钟助攻哈兰德梅开二度。

尽管桑乔的交易几乎无法在今夏达成，但不少英格兰足球圈的人希望看到这位前曼城球星回到英格兰赛场，其中就包括了曾在沃特福德青训营指导过他的教练路易斯·兰斯卡特。

“桑乔加盟曼联对他本人而言会是一件好事，索尔斯克亚是一位信任年轻球员的主帅，而桑乔也是一位可以在任何球队立足的天才新星。尤其是从他的性格和能力来看，他确实能够适应曼联，与博格巴、B费等人一起踢球，对他而言就是如鱼得水。”

“曼联确实是个不错的选择，有着深厚的底蕴和优秀的教练团队，他们也已经准备好去争夺冠军了。”

“除了个人，我认为桑乔的回归也能给英超联赛起到积极的影响。“如果曼联最终能够签下桑乔，这对他们而言，将会是得到了一位成熟且独立的20岁年轻人。”

如果确认无法如愿引进桑乔，曼联将会将目光转向其他替代选项，而最新的绯闻对象就是巴萨球星奥斯曼·登贝莱。

不过根据《每日记录报》的报道，目前这笔交易达成的可能性并不大，巴萨与英超豪门存在着几乎无法逾越的鸿沟，红魔希望以租借加选择性买断的形式签下博格巴的国家队队友，但加泰罗尼亚霸主只想以永久转会的形式将其送走，并且为其标价1亿欧元。